¿Se debe calentar el motor del carro antes de arrancar? Mecánicos explican qué pasa con hábito común

El hábito de dejar el carro encendido para que el motor se caliente antes de arrancar sigue siendo común entre muchos conductores, pues a muchos de nosotros nos enseñó a manejar ya sea un padre o un abuelo, y en su época era lo más recomendable.

Sin embargo, expertos mecánicos y fabricantes coinciden en que esta práctica ya no es necesaria en la mayoría de los vehículos actuales. La explicación está en la evolución tecnológica de los motores y en los sistemas que regulan su funcionamiento desde el encendido.



¿Por qué antes era recomendable calentar el motor?

De acuerdo con el Taller Automotriz Seauto, la costumbre de precalentar el motor proviene de una época en la que los carros utilizaban carburador, que necesitaba alcanzar cierta temperatura para evitar fallas como explosiones irregulares, pérdida de potencia o que el motor se apagara al arrancar.

“Si tu vehículo fue construido después de los 90, no necesita calentarse”, explican desde Seauto. En esos modelos antiguos, el carburador mezclaba aire y gasolina de forma mecánica, por lo que el funcionamiento en frío podía ser inestable.

El motor es el corazón de todo automóvil. Foto: Unsplash

¿Qué cambió en los carros modernos?

La principal diferencia está en la adopción del sistema de inyección de combustible. Según el Taller Automotriz Seauto, en los carros actuales la gasolina se inyecta directamente en la cámara de combustión, lo que elimina la necesidad de mantener el motor encendido antes de iniciar la marcha.



Este punto también fue explicado por Alonso Castor, mecánico consultado por Univision, quien señaló que los automóviles fabricados desde mediados de los años 80 en adelante ya no requieren calentamiento previo.

“Los vehículos de nueva generación ya vienen equipados con un sistema de ‘full injection’ que hace que la misma computadora del automóvil deposite aire y gasolina a la máquina para su eficiente funcionamiento”, indicó.



¿Qué pasa cuando el clima está muy frío?

Uno de los argumentos más frecuentes para justificar el calentamiento del motor es la lubricación. Al respecto, Castor explicó que los sistemas modernos permiten que el aceite circule casi de inmediato al encender el vehículo, lo que protege las piezas internas desde el primer momento.

No obstante, el mecánico aclaró que, en condiciones de mucho frío, podría ser suficiente esperar alrededor de 30 segundos antes de iniciar la marcha para que la bomba de aceite lubrique el motor, teniendo en cuenta que el lubricante se deposita en el cárter durante la noche.

Sin aceite, el motor se rompería Foto: Pexels

¿Qué es lo recomendable por las marcas?

Desde Kia, la marca automotriz también aborda esta duda frecuente entre los conductores. En su información oficial, la compañía explica que la necesidad de calentar el carro depende del tipo de motor y del sistema que utilice.

La marca recuerda que hasta principios de los años 90 los carros estaban regulados por carburador, por lo que sí era necesario dejarlos en ralentí antes de conducir.

Sin embargo, en los vehículos modernos, el sistema de inyección electrónica ajusta automáticamente la mezcla de combustible según la temperatura del motor.

Gracias a este sistema, los motores actuales consumen menos combustible y alcanzan su funcionamiento óptimo sin necesidad de permanecer encendidos estando estacionados.

Los motores modernos de los carros contienen una variedad de componentes electrónicos sensibles. Foto: AFP - referencia

¿Qué ocurre al dejar el carro encendido sin moverse?

Tanto mecánicos como fabricantes coinciden en que mantener el vehículo en ralentí por varios minutos no aporta beneficios en los modelos modernos. Según Seauto, esta práctica se traduce en gastos innecesarios de combustible, pérdida de tiempo y mayor contaminación ambiental.

Kia añade que el motor alcanza su temperatura de trabajo de forma más eficiente cuando el vehículo empieza a moverse de manera progresiva, ya que todos los sistemas entran en funcionamiento de forma coordinada.