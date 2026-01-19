Mazda le dirá adiós a uno de sus carros más famosos del mundo, pero le tendría reemplazo

Mazda estaría cerca de despedirse de dos de sus modelos más longevos a nivel mundial: el Mazda2 y el Mazda CX-3. Ambos llevan más de una década en el mercado y, aunque han recibido actualizaciones estéticas y ajustes técnicos, su arquitectura ya habría cumplido su ciclo, indican reportes provenientes de Japón que apuntan a un final de producción programado para este 2026.

De acuerdo con el medio japonés Creative Trend, la marca japonesa planea finalizar primero la producción del CX-3 (la versión SUV del Mazda2, diferente a la CX-30) hacia marzo de 2026, mientras que el 2 seguiría el mismo camino algunos meses después, en junio.

Hasta entonces, Mazda continuaría aceptando pedidos en su mercado local y luego comercializaría las unidades restantes hasta agotar inventarios.

Mazda2 Foto: Mazda Press

¿Qué pasa con el Mazda2 que se vende en Colombia?

En nuestro caso, es importante hacer una precisión clave. El Mazda2 que se comercializa en Colombia es producido en México, por lo que su presencia en vitrinas no se vería afectada y el fabricante no ha dicho lo contrario.



Sin embargo, esta decisión global sí funciona como una señal temprana: la plataforma actual del modelo está llegando al final de su vida útil y una renovación total ya estaría en el horizonte.

Actualmente, tras la actualización presentada a finales de 2023, el Mazda2 se ofrece en Colombia en versiones Sedán y Sport (hatchback). La gama incluye dos motorizaciones: el motor 1.5 litros Skyactiv-G de 108,6 hp, y el 2.0 litros de 141 hp, este último exclusivo de la versión Carbon Edition Sport.

Mazda2 Foto: Mazda

¿Mazda2 tendrá reemplazo?

Pese a especulaciones previas sobre una posible salida de Mazda del segmento de los subcompactos, todo indica que la marca tendría planes para mantenerse en este nicho. La principal pista es el Vision X-Compact Concept, presentado en el Japan Mobility Show 2025.

Este prototipo anticipa un hatchback más pequeño que el Mazda2 actual, con un diseño moderno y un interior enfocado en tecnologías asistidas por inteligencia artificial.

De llegar a producción con dimensiones similares, el nuevo modelo podría ubicarse más cerca del segmento de autos urbanos. Su llegada podría darse hacia 2027, aunque su tamaño lo dejaría fuera de mercados como Estados Unidos.

Mazda Vision X-Compact Concept Foto: Mazda

¿Qué pasará con la CX-3?

En cuanto al CX-3, su desempeño comercial global habría sido suficiente para justificar un sucesor. Mazda mostró recientemente, durante una presentación oficial en Tailandia, bocetos de un SUV compacto con una postura más ancha y líneas más marcadas, claramente influenciadas por el diseño del actual CX-5.

Este futuro modelo podría llamarse CX-20, aunque el nombre aún no ha sido confirmado. Si finalmente entra en producción, apuntaría a competir directamente con modelos como el Toyota Yaris Cross y otros SUV compactos que hoy dominan este segmento en crecimiento.