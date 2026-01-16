Debuta SUV híbrida por menos de 50 millones, 1.100 km de autonomía y compite a BYD, Chery y más

El mercado de las SUV electrificadas en China sumó un nuevo actor con el debut de la Wuling Starlight 560, un modelo que llega con versiones a combustión, híbrida enchufable y 100 % eléctrica.

El vehículo fue presentado por SGMW (una alianza entre SAIC, GM (dueños de Chevrolet) y Wuling) con una estrategia centrada en ofrecer diferentes tecnologías de propulsión en un mismo producto y con precios que parten desde los 9.000 dólares hasta los $14.200, es decir, menos de 50 millones de pesos colombianos al cambio actual.

La Starlight 560 se ofrecerá en cuatro versiones y con configuraciones para cinco o siete pasajeros, lo que amplía su alcance dentro del segmento familiar.

Wuling Starlight 560 Foto: Wuling

Autonomía Wuling Starlight 560 versión híbrida enchufable

Uno de los principales argumentos del modelo está en su variante PHEV, que combina un motor a combustión con un sistema eléctrico. Según la ficha técnica, esta versión alcanza una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros, medida bajo el ciclo WLTC.



El sistema híbrido enchufable utiliza un motor a gasolina de 1.5 litros, con una potencia máxima de 78 kW (105 hp) y un par de 130 Nm, acompañado por un motor eléctrico delantero que entrega 145 kW (194 hp) y 230 Nm. En modo totalmente eléctrico, la SUV puede recorrer hasta 125 kilómetros, de acuerdo con el ciclo CLTC.



Oferta mecánica: gasolina, híbrida y eléctrica

Además de la versión PHEV, la Wuling Starlight 560 también está disponible con un motor de combustión interna y una opción totalmente eléctrica.

La variante a gasolina incorpora un bloque 1.5 turbo, capaz de desarrollar 130 kW (174 hp) y 290 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades o una caja CVT.

Por su parte, la versión eléctrica equipa un motor de 100 kW (134 hp) y 200 Nm, alimentado por baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) con capacidades de 54,5 kWh o 56,7 kWh. Dependiendo de la configuración, la autonomía eléctrica se sitúa entre 450 y 500 kilómetros, según el ciclo CLTC.

En materia de carga, el modelo admite carga rápida 2C, lo que permite pasar del 30 % al 80 % de batería en unos 20 minutos, o sumar cerca de 200 kilómetros de autonomía en 15 minutos.

Wuling Starlight 560 Foto: Wuling

Dimensiones y capacidad interior

En términos de tamaño, la Starlight 560 se ubica en el segmento de SUV medianas. Sus dimensiones son 4.745 mm de largo, 1.850 mm de ancho y hasta 1.770 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.810 mm.

El baúl ofrece una capacidad estándar de 320 litros, que puede ampliarse hasta 1.945 litros al abatir las filas traseras. Además, los asientos delanteros pueden reclinarse completamente y los respaldos traseros permiten una inclinación de hasta 125 grados, una característica orientada al confort en viajes largos.

El diseño frontal varía según el tipo de motorización. Las versiones a gasolina e híbrida enchufable cuentan con una parrilla rectangular tipo malla, acompañada de un parachoques con una placa trapezoidal inferior. En contraste, la versión eléctrica adopta un frontal cerrado, acorde con su configuración sin motor térmico.

La gama de colores incluye azul Interstellar, gris Smoky, blanco Silver Frost y negro Obsidian.

Wuling Starlight 560 Foto: Wuling

Tecnología y equipamiento interior

En el interior, la SUV incorpora una pantalla central de 12,8 pulgadas, desde la cual se gestiona el sistema Ling OS, compatible con HiCar y CarLink. Detrás del volante de base plana se ubica el cuadro de instrumentos digital.

El modelo mantiene controles físicos bajo la pantalla central y suma cargador inalámbrico para celulares y portavasos en la consola central.