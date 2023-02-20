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Este SUV vendió casi 10.000 unidades en 30 minutos, por $75 millones y que desafía a Toyota y Ford

Chery Fulwin T9L
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Presentan SUV híbrida, con 2.000 km de autonomía, que compite contra BYD y Toyota por 75 millones

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Debuta AUDI E7X, el SUV eléctrico que quiere conquistar todo fuera de China con más de 700 km

Nissan Kicks 2026
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Wuling Starlight 560
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Debuta SUV híbrida por menos de 50 millones, 1.100 km de autonomía y compite a BYD, Chery y más

Volvo EX60
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Lanzarán SUV eléctrica, con 810 km de autonomía y que competirá con Tesla, Mercedes y más

Xpeng G7 EREV
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Debuta SUV híbrida con 1.704 km de autonomía por $100 millones: compite con BYD, Tesla y más

Mazda EZ-60
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Mazda lanza SUV eléctrica con 600 km de autonomía y a precio muy bajo para competirles a BYD y Tesla

Xiaomi YU7: datos, características y precio
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Xiaomi reveló su primer SUV eléctrico, inspirado en un símbolo colombiano: ¿cuál es?

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