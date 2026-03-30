Presentan SUV híbrida, con 2.000 km de autonomía, que compite contra BYD y Toyota por 75 millones

El fabricante chino Chery anunció el inicio de preventa de su nueva SUV híbrida de tamaño mediano Fulwin T9L en China, un modelo que llega con una autonomía combinada de hasta 2.000 kilómetros para desafiar a gigantes como BYD con su Song Plus o Toyota con su Highlander, entre otros.

El nuevo modelo fue presentado en cuatro versiones durante su fase inicial, con diferencias en potencia, equipamiento y autonomía eléctrica. La Fulwin T9L combina un motor a combustión con uno eléctrico dentro de un sistema híbrido de última generación.

Entre sus principales características técnicas se destacan:



Sistema híbrido Kunpeng de nueva generación

de nueva generación Potencias combinadas que pueden superar los 500 caballos en versiones superiores

Autonomía total de hasta 2.000 km bajo ciclo de homologación chino

bajo ciclo de homologación chino Batería de 32,7 kWh con opciones de conducción 100 % eléctrica

Según la información entregada por la compañía, las variantes ofrecen entre 135 y 230 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, lo que permite trayectos urbanos sin consumo de combustible.

Chery Fulwin T9L Foto. Chery

¿Cómo es su diseño y dimensiones?

La SUV presenta una propuesta estética completamente renovada dentro del portafolio de la marca. El diseño incluye faros delgados con firma lumínica distintiva y una parrilla frontal de gran tamaño.



En cuanto a sus proporciones, el modelo alcanza casi los 4,9 metros de largo, con una distancia entre ejes cercana a los 2,9 metros, lo que la ubica dentro del segmento de SUV medianas con enfoque familiar.

Otros elementos de diseño incluyen:



Rines de hasta 20 pulgadas

Manijas semiocultas

Techo panorámico de gran tamaño

Iluminación trasera continua

El baúl ofrece una capacidad que puede ampliarse significativamente al abatir los asientos traseros, según explicó el fabricante.

Chery Fulwin T9L Foto: Chery

¿Qué tecnología incorpora en su interior?

Uno de los puntos destacados del modelo es su enfoque tecnológico. La Fulwin T9L integra una cabina inteligente con un sistema operativo propio y múltiples funciones de conectividad.

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Entre los elementos anunciados se encuentran:



Pantalla central con interfaz digital avanzada

Asistente de voz para múltiples funciones

Conectividad con teléfonos de distintas marcas

Sistema de sonido de alta potencia con múltiples altavoces

Además, las versiones más equipadas incluyen asientos con funciones de calefacción, ventilación y masaje, así como configuraciones eléctricas avanzadas.

Chery Fulwin T9L Foto: Chery

¿Qué nivel de asistencia a la conducción ofrece?

En materia de seguridad y conducción asistida, el modelo incorpora diferentes niveles de tecnología dependiendo de la versión. Los sistemas más avanzados incluyen sensores, cámaras y hasta un radar lidar en el techo.

De acuerdo con la marca, estas funciones permiten:



Conducción asistida en ciudad y carretera

Estacionamiento automático en distintos escenarios

Monitoreo del entorno con múltiples sensores

El sistema más completo alcanza una capacidad de procesamiento elevada, lo que soporta funciones avanzadas de conducción semiautónoma.