Presentan SUV híbrida, con 2.000 km de autonomía, que compite contra BYD y Toyota por 75 millones

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El fabricante chino Chery anunció el inicio de preventa de su nueva SUV híbrida de tamaño mediano Fulwin T9L en China, un modelo que llega con una autonomía combinada de hasta 2.000 kilómetros para desafiar a gigantes como BYD con su Song Plus o Toyota con su Highlander, entre otros.
El nuevo modelo fue presentado en cuatro versiones durante su fase inicial, con diferencias en potencia, equipamiento y autonomía eléctrica. La Fulwin T9L combina un motor a combustión con uno eléctrico dentro de un sistema híbrido de última generación.
Entre sus principales características técnicas se destacan:
Según la información entregada por la compañía, las variantes ofrecen entre 135 y 230 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, lo que permite trayectos urbanos sin consumo de combustible.
La SUV presenta una propuesta estética completamente renovada dentro del portafolio de la marca. El diseño incluye faros delgados con firma lumínica distintiva y una parrilla frontal de gran tamaño.
En cuanto a sus proporciones, el modelo alcanza casi los 4,9 metros de largo, con una distancia entre ejes cercana a los 2,9 metros, lo que la ubica dentro del segmento de SUV medianas con enfoque familiar.
Otros elementos de diseño incluyen:
El baúl ofrece una capacidad que puede ampliarse significativamente al abatir los asientos traseros, según explicó el fabricante.
Uno de los puntos destacados del modelo es su enfoque tecnológico. La Fulwin T9L integra una cabina inteligente con un sistema operativo propio y múltiples funciones de conectividad.
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Entre los elementos anunciados se encuentran:
Además, las versiones más equipadas incluyen asientos con funciones de calefacción, ventilación y masaje, así como configuraciones eléctricas avanzadas.
En materia de seguridad y conducción asistida, el modelo incorpora diferentes niveles de tecnología dependiendo de la versión. Los sistemas más avanzados incluyen sensores, cámaras y hasta un radar lidar en el techo.
De acuerdo con la marca, estas funciones permiten:
El sistema más completo alcanza una capacidad de procesamiento elevada, lo que soporta funciones avanzadas de conducción semiautónoma.
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