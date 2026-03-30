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Blu Radio  / Motor  / Presentan SUV híbrida, con 2.000 km de autonomía, que compite contra BYD y Toyota por 75 millones

Presentan SUV híbrida, con 2.000 km de autonomía, que compite contra BYD y Toyota por 75 millones

El sistema de conducción de la Chery Fulwin T9L soporta funciones avanzadas de conducción semiautónoma.

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