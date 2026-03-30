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Blu Radio  / Motor  / Toyota, el mayor fabricante de carros, prevé un ultimátum para todas las marcas: “No sobreviviremos”

Toyota, el mayor fabricante de carros, prevé un ultimátum para todas las marcas: “No sobreviviremos”

Koji Sato, presidente y CEO Toyota, advirtió que el sector automotriz enfrenta un punto crítico.

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