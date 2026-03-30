Toyota, el mayor fabricante de carros, prevé un ultimátum para todas las marcas: “No sobreviviremos”

El mayor fabricante de carros en el mundo, Toyota, encendió una señal de alerta dentro de la industria global después de que durante un encuentro con cientos de empresas proveedoras, su máximo directivo, Koji Sato, advirtió que el sector enfrenta un punto crítico que podría comprometer la continuidad de varias marcas.

La frase fue directa: "Si las cosas no cambian, no sobreviviremos. Quiero que todos reconozcan esta sensación de crisis". La declaración, según explicó el propio ejecutivo ante representantes de casi 500 compañías, buscaba generar una percepción de urgencia frente a los cambios que atraviesa la industria.



¿Qué está poniendo en riesgo a los fabricantes de carros?

La advertencia de Toyota se produce en medio de una transformación acelerada hacia la electrificación y la digitalización de los vehículos. En este escenario, el avance de fabricantes asiáticos, especialmente de BYD, ha reconfigurado la competencia.

Más allá de los precios, el foco está en el control de tecnologías clave. Empresas como CATL lideran la producción global de baterías, mientras que compañías tecnológicas como Huawei y Xiaomi han entrado al sector automotor con modelos centrados en software y actualizaciones constantes.

Este cambio ha llevado a que la competencia no solo se mida en costos, sino en innovación, autonomía de los vehículos y velocidad de desarrollo.



Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Cómo están reaccionando las marcas tradicionales?

La industria no responde de manera uniforme. Algunos fabricantes han acelerado sus planes de reconversión hacia vehículos eléctricos, mientras otros enfrentan mayores dificultades.

Entre los grupos que han avanzado en esta transición se encuentra el Grupo Volkswagen, que ha anunciado inversiones en plataformas eléctricas y alianzas estratégicas. También Renault ha impulsado modelos eléctricos más asequibles como parte de su estrategia.

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En contraste, varios fabricantes japoneses han tenido una adopción más gradual. Empresas como Honda y Nissan apostaron durante años por tecnologías híbridas, lo que ha generado retos frente al rápido crecimiento del mercado 100 % eléctrico, especialmente en China.



¿Qué papel juega BYD en todo esto?

El crecimiento de BYD refleja la magnitud del cambio en curso. La compañía se consolidó como el mayor vendedor mundial de vehículos electrificados, con millones de unidades comercializadas en un solo año.

Sin embargo, el propio fundador de la empresa, Wang Chuanfu, ha reconocido que el mercado atraviesa una etapa de alta competencia, marcada por una intensa guerra de precios que presiona los márgenes de ganancia.

A pesar de ese contexto, la compañía mantiene su expansión internacional, con foco en mercados fuera de China.

BYD usa una estrategia puntual para disminuir costos y ofrecer carros más baratos. Foto: AFP

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¿Qué está cambiando Toyota internamente?

Frente a este panorama, Toyota ha iniciado ajustes en sus procesos productivos. La compañía está revisando estándares históricos que, según sus propios directivos, generaban sobrecostos sin aportar valor directo al cliente.

Uno de los ejemplos expuestos por la empresa tiene que ver con el rechazo de piezas por criterios estéticos mínimos, incluso cuando no afectaban el funcionamiento del vehículo. Bajo una nueva estrategia interna, la automotriz busca optimizar estos procesos para mejorar su competitividad.

Este cambio forma parte de una revisión más amplia de su estructura de costos y de su modelo operativo, en un entorno que exige mayor eficiencia.

El mensaje lanzado por Toyota se produce en un momento en que el sector automotor enfrenta una transformación simultánea en varias dimensiones:

