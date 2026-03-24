El carro eléctrico con más de 800 km de autonomía que vendió más de 15.000 unidades en 34 minutos

El fabricante chino Xiaomi reportó que la actualización 2026 de su sedán eléctrico Xiaomi SU7, el cual ya había entrado a ese mercado hace varios meses -con un éxito total- y que ahora acaba de alcanzar 15.000 unidades vendidas en 34 minutos tras su relanzamiento oficial, realizado el 19 de marzo.

Según el medio especializado Car News China, el modelo se comercializa en un rango de precios entre 31.870 y 43.950 dólares, lo que en pesos colombianos se traduce en un rango de 130 a 185 millones, un precio que claramente ascendería en el hipotético -y soñador- caso de que la marca llegara al país.

El relanzamiento del Xiaomi SU7 coincide con el desarrollo de nuevos vehículos dentro del portafolio eléctrico de Xiaomi. Entre ellos se encuentra el SUV Xiaomi YU7 GT, que se perfila como una variante de alto desempeño con una potencia cercana a los 990 hp y una autonomía estimada de hasta 705 km bajo ciclo CLTC.

Xiaomi SU7 2026 Foto: Xiaomi

¿Qué autonomía ofrece y cómo se distribuyen sus versiones?

La gama del Xiaomi SU7 se divide en tres versiones con diferencias claras en alcance:



Standard: hasta 720 km (CLTC)

Max: hasta 835 km (CLTC)

Pro: hasta 902 km (CLTC)

La cifra de la versión Pro supera los 800 km que la marca había anunciado en el lanzamiento inicial del modelo en 2023.



¿Qué cambios incorpora en esta actualización?

El rediseño incluye una parrilla frontal con radar integrado, cámaras con sistema de limpieza y nuevos elementos exteriores como rines de 21 pulgadas, espejos oscurecidos y cálipers en color rojo.



En el habitáculo, el modelo incorpora acabados en color negro, iluminación ambiental de varias capas, volante en cuero y ajustes eléctricos avanzados en los asientos. En la parte trasera se añaden configuraciones tipo “gravedad cero” y mejoras en apoyacabezas.

Xiaomi SU7 2026 Foto: Xiaomi

¿Qué prestaciones y sistema eléctrico tiene?

En desempeño, la versión Max registra:



0 a 100 km/h en 3,08 segundos

Velocidad máxima de 265 km/h

El sistema eléctrico varía según la versión:



Hasta 752V en Standard y Pro

Hasta 897V en Max

En esta última, el fabricante indica que puede recuperar hasta 670 km de autonomía en 15 minutos o cargar del 10% al 80% en cerca de 12 minutos.



¿Qué tecnología y seguridad incluye?

El modelo integra el sistema XiaoAI junto con un modelo cognitivo propio, operando con procesadores de última generación. Incluye funciones de asistencia a la conducción, conectividad 5G, UWB y WiFi 7, además de actualizaciones remotas.