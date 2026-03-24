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Blu Radio  / Motor  / El carro eléctrico con más de 800 km de autonomía que vendió más de 15.000 unidades en 34 minutos

El carro eléctrico con más de 800 km de autonomía que vendió más de 15.000 unidades en 34 minutos

El relanzamiento del Xiaomi SU7 coincide con el desarrollo de nuevos vehículos dentro del portafolio eléctrico del fabricante chino.

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