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Blu Radio  / Motor  / Los 10 carros eléctricos con más autonomía en Colombia 2026: algunos superan los 700 km

Los 10 carros eléctricos con más autonomía en Colombia 2026: algunos superan los 700 km

Desde Tesla, hasta BMW, Mercedes y Audi, estos son los carros eléctricos con más autonomía en el país.

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