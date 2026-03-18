Los 10 carros eléctricos con más autonomía en Colombia 2026: algunos superan los 700 km

La autonomía dejó de ser un dato secundario en el mercado de carros eléctricos y pasó a ser el principal factor de decisión. En Colombia, donde la infraestructura de carga todavía es limitada frente a mercados más avanzados, los modelos que superan los 600 kilómetros por carga empiezan a marcar una diferencia clara en el uso diario y en viajes largos.

Este salto no es casual. Responde a baterías de mayor capacidad —muchas por encima de los 100 kWh—, mejoras en eficiencia energética y nuevas arquitecturas eléctricas, como los sistemas de 800 voltios, que también permiten recargas más rápidas.

Bajo ese contexto, varios modelos ya se posicionan como referentes por su rango.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

Cuáles son los 10 carros eléctricos con más autonomía en 2026 en Colombia

En orden de mayor a menor autonomía, estos son los modelos que lideran el mercado:



Audi A6 Sportback e-tron – hasta 753 km

Este modelo se apoya en un consumo contenido —entre 13,7 y 14,5 kWh/100 km— para lograr su autonomía. A esto se suma la capacidad de carga rápida de hasta 270 kW en corriente continua, lo que lo convierte en uno de los más eficientes en su categoría.

Audi A6 Sportback e-tron Foto: Audi Mercedes-Benz EQS – más de 700 km

El EQS ha sido uno de los referentes desde su lanzamiento. Su enfoque está en la eficiencia aerodinámica y el confort, lo que le permite mantener cifras de autonomía superiores a los 700 kilómetros en varias configuraciones.

Mercedes-Benz EQS Foto: Mercedes-Benz BMW iX – hasta 701 km

Integra una batería de 111,5 kWh. En su versión xDrive60 desarrolla 544 caballos y logra acelerar de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos, combinando alto desempeño con una de las autonomías más altas dentro de los SUV eléctricos.

BMW iX Foto: BMW Mercedes-Benz EQE – hasta 689 km

Con batería de 96 kWh y motor trasero de 320 caballos, este modelo logra un equilibrio entre consumo (alrededor de 16,1 kWh/100 km) y autonomía. Puede alcanzar los 210 km/h, manteniéndose dentro del segmento alto.

Mercedes-Benz EQE SUV Foto: Mercedes-Benz Tesla Model 3 – hasta 660 km

Uno de los modelos más eficientes del mercado. Su bajo consumo, cercano a 12,5 kWh/100 km, es clave para alcanzar estas cifras. En su versión de gran autonomía, acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos.

Tesla Model 3 en Colombia Foto: Blu Radio Porsche Taycan – hasta 651 km

Tras su actualización, incorpora una batería de 105 kWh y mejoras en eficiencia. Mantiene un enfoque en comportamiento dinámico, con aceleraciones cercanas a los 4,8 segundos a 100 km/h.

Porsche Taycan Foto: Porsche Audi Q6 Sportback e-tron – hasta 625 km

Cuenta con batería de 100 kWh y sistema de tracción total. Representa la nueva generación eléctrica de Audi, con énfasis en tecnología y equilibrio entre prestaciones y rango.

Audi Q6 Sportback e-tron Foto: Audi Zeekr 001 – hasta 620 km

Equipa una batería de 100 kWh y ofrece versiones con tracción trasera o integral. Se posiciona como uno de los modelos de mayor autonomía entre marcas emergentes.

Zeekr 001 es uno de los carros que oferta la marca en Colombia Foto. Zeekr Kia EV3 – hasta 605 km

Con batería de 81,4 kWh en su versión de mayor capacidad, logra superar los 600 km, una cifra que empieza a ser común incluso en segmentos más compactos.

Kia EV3 Foto: Blu Radio Tesla Model Y – hasta 600 km

Se mantiene dentro del top gracias a su equilibrio entre autonomía, espacio y prestaciones. El modelo corresponde a la versión Long Range AWD con batería de 75 kWh.

Tesla Model Y es el carro más vendido en el mundo Foto: Tesla Press

Bonus extra: Fuera del listado aparece el Volvo EX60, con una autonomía de hasta 810 kilómetros y que llegará a Colombia, posiblemente en el segundo semestre del 2026.



Volvo EX60 Foto: Volvo

Qué explican estas cifras de autonomía

Detrás de estos números hay tres factores clave que se repiten en la mayoría de modelos del listado:



Capacidad de batería : varios superan los 100 kWh, lo que amplía directamente el rango

: varios superan los 100 kWh, lo que amplía directamente el rango Eficiencia energética: consumos por debajo de 15 kWh/100 km en algunos casos

energética: consumos por debajo de 15 kWh/100 km en algunos casos Arquitectura eléctrica: sistemas de 800 voltios que optimizan rendimiento y carga

Además, las mejoras en aerodinámica y gestión térmica también juegan un papel determinante en estos resultados.