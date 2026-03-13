Grupo VW lanzará 20 nuevos carros este 2026: novedades de Volkswagen, Audi, Cupra y más

Tras resultados adversos para el Volkswagen Group, ya preparan una de las ofensivas de producto más grandes de los últimos años con la llegada de más de 20 vehículos nuevos o actualizados en 2026, incluyendo modelos eléctricos, híbridos, SUV y compactos urbanos.

Las novedades abarcarán varias de sus marcas principales, como Volkswagen, Audi, Cupra, Skoda, además de proyectos en Porsche, Bentley y Lamborghini.

La estrategia apunta especialmente a reforzar el portafolio eléctrico y renovar algunos de los modelos más conocidos del grupo.

Volkswagen es una de las marcas más antiguas del mundo automotor. Foto: Unsplash

Nuevos carros compactos eléctricos del Grupo Volkswagen

Uno de los focos principales de la ofensiva será el segmento de autos pequeños, que históricamente ha sido clave para el mercado europeo.



Entre los modelos que se preparan para llegar en 2026 se encuentran:



Volkswagen ID. Polo , que será la versión eléctrica del conocido Polo.

, que será la versión eléctrica del conocido Polo. Volkswagen ID. Cross , con dimensiones similares al Volkswagen T-Cross.

, con dimensiones similares al Volkswagen T-Cross. Skoda Epiq, que se convertirá en el eléctrico más accesible de la marca checa.

Cupra Raval, un modelo de aproximadamente cuatro metros de largo.

Todos estos vehículos utilizarán la plataforma MEB, diseñada para automóviles eléctricos del grupo.

En algunos casos, las versiones destinadas a vehículos más pequeños emplearán una evolución de esta arquitectura pensada para tracción delantera, una configuración distinta a la de los eléctricos actuales del grupo.

Volkswagen ID. Polo Foto: Volkswagen Press

SUVs que renovarán el portafolio del grupo

El mercado global sigue dominado por los SUV y el grupo alemán también prepara una larga lista de lanzamientos dentro de este segmento.



Volkswagen T-Roc , que por primera vez ofrecerá una versión con sistema híbrido completo.

, que por primera vez ofrecerá una versión con sistema híbrido completo. Llegará con el sucesor del Volkswagen ID.4 , que podría adoptar el nombre Volkswagen ID. Tiguan y presentará cambios en diseño, tecnología y posicionamiento dentro de la gama.

, que podría adoptar el nombre Volkswagen ID. Tiguan y presentará cambios en diseño, tecnología y posicionamiento dentro de la gama. Skoda Peaq

Audi Q7 (nueva generación)

Audi Q9, que pasaría a ser el modelo más grande de la marca

Audi Q4, con una actualización de mitad de ciclo

Seat Arona, que recibirá un rediseño

En el caso de Porsche, el grupo planea llevar la electrificación a uno de sus modelos más conocidos: el Porsche Cayenne EV, que podría superar los 1.100 caballos de potencia.

Volkswagen ID.4 Foto: Volkswagen

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Deportivos, eléctricos y modelos icónicos que se actualizarán

Además de compactos y SUV, la estrategia de lanzamientos del grupo incluye vehículos de alto rendimiento, reinterpretaciones eléctricas y actualizaciones de modelos tradicionales.

Entre ellos aparecen:



Audi A2, inspirado en el modelo que la marca vendió a comienzos de los años 2000.

Audi RS5, recientemente presentado.

Audi RS6 , que podría mantener el motor V8 combinado con tecnología híbrida enchufable.

, que podría mantener el motor V8 combinado con tecnología híbrida enchufable. Nueva versión híbrida del Volkswagen Golf.

Actualización del eléctrico Volkswagen ID.3.

En la división de lujo y deportivos también se esperan movimientos. Porsche podría presentar finalmente las versiones eléctricas del Porsche 718 Boxster y Porsche 718 Cayman.

A esto se suman el futuro SUV eléctrico de Bentley y una nueva variante del Lamborghini Urus, conocida como Urus SE Performante.

Porsche 718 Boxster Foto: Porsche