Grupo VW lanzará 20 nuevos carros este 2026: novedades de Volkswagen, Audi, Cupra y más

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Tras resultados adversos para el Volkswagen Group, ya preparan una de las ofensivas de producto más grandes de los últimos años con la llegada de más de 20 vehículos nuevos o actualizados en 2026, incluyendo modelos eléctricos, híbridos, SUV y compactos urbanos.
Las novedades abarcarán varias de sus marcas principales, como Volkswagen, Audi, Cupra, Skoda, además de proyectos en Porsche, Bentley y Lamborghini.
La estrategia apunta especialmente a reforzar el portafolio eléctrico y renovar algunos de los modelos más conocidos del grupo.
Uno de los focos principales de la ofensiva será el segmento de autos pequeños, que históricamente ha sido clave para el mercado europeo.
Entre los modelos que se preparan para llegar en 2026 se encuentran:
Todos estos vehículos utilizarán la plataforma MEB, diseñada para automóviles eléctricos del grupo.
En algunos casos, las versiones destinadas a vehículos más pequeños emplearán una evolución de esta arquitectura pensada para tracción delantera, una configuración distinta a la de los eléctricos actuales del grupo.
El mercado global sigue dominado por los SUV y el grupo alemán también prepara una larga lista de lanzamientos dentro de este segmento.
En el caso de Porsche, el grupo planea llevar la electrificación a uno de sus modelos más conocidos: el Porsche Cayenne EV, que podría superar los 1.100 caballos de potencia.
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Además de compactos y SUV, la estrategia de lanzamientos del grupo incluye vehículos de alto rendimiento, reinterpretaciones eléctricas y actualizaciones de modelos tradicionales.
Entre ellos aparecen:
En la división de lujo y deportivos también se esperan movimientos. Porsche podría presentar finalmente las versiones eléctricas del Porsche 718 Boxster y Porsche 718 Cayman.
A esto se suman el futuro SUV eléctrico de Bentley y una nueva variante del Lamborghini Urus, conocida como Urus SE Performante.
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