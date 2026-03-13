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Blu Radio  / Motor  / Grupo VW lanzará 20 nuevos carros este 2026: novedades de Volkswagen, Audi, Cupra y más

Grupo VW lanzará 20 nuevos carros este 2026: novedades de Volkswagen, Audi, Cupra y más

El mercado global sigue dominado por los SUV y el grupo alemán también prepara una larga lista de lanzamientos.

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