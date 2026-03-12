Toyota retira 550.000 carros y pide a conductores estar pendientes para no lesionarse

El fabricante japonés Toyota anunció un nuevo retiro de seguridad que afecta a cientos de miles de vehículos en Estados Unidos. La medida involucra aproximadamente 550.000 unidades de un SUV muy conocido de la marca, debido a un posible problema en los asientos.

Y es que ningún fabricante automotriz se ha salvado de los llamados 'recall' o llamados a revisión, incluso de tradicionales y confiables marcas como Toyota, Subaru, u otras. Por ejemplo, Ford ya ha hecho varios retiros en los últimos meses también.



¿Cuáles vehículos Toyota fueron retirados en EEUU?

Según informó la compañía, el retiro corresponde a ciertos modelos 2021 a 2024 del SUV Toyota Highlander y su versión híbrida, que podrían presentar un fallo en el mecanismo de reclinación de los asientos de la segunda fila.

La empresa pidió a los propietarios estar atentos a la notificación oficial, ya que el defecto podría representar un riesgo de lesiones en determinadas circunstancias.

Toyota Highlander 2024 Foto: Toyota Press

¿Cuál es el problema en los vehículos?

De acuerdo con la información publicada por Toyota, el problema se encuentra en los conjuntos de reclinación de los asientos de la segunda fila.



Este mecanismo es el que permite ajustar la inclinación del respaldo. Sin embargo, en algunos vehículos el sistema podría no bloquearse completamente después de ajustar el asiento.

Si el respaldo queda mal asegurado, existe la posibilidad de que no mantenga a los ocupantes correctamente sujetos en caso de un accidente, especialmente en choques a velocidades más altas.

En ese escenario, el riesgo de lesiones para los pasajeros que viajan en esa fila podría aumentar.



¿Qué hará Toyota para solucionar el problema?

La compañía indicó que ya está preparando la solución técnica para los vehículos afectados.

Una vez esté disponible, los concesionarios de Toyota reemplazarán los resortes de retorno del mecanismo de reclinación por unos mejorados, con el objetivo de garantizar que el respaldo quede correctamente bloqueado después del ajuste.

El procedimiento se realizará sin costo para los propietarios de los vehículos incluidos en el retiro.

Toyota Highlander 2024 Foto: Toyota

¿Cuándo avisarán a los propietarios?

Toyota explicó que los dueños de los vehículos afectados serán notificados a partir de mayo de 2026. A partir de ese momento, los conductores podrán programar la revisión y reparación del vehículo en los concesionarios autorizados.

Mientras tanto, la marca recordó que los propietarios pueden verificar si su vehículo está incluido en el retiro ingresando el número de identificación del vehículo (VIN) o la información de la placa en las plataformas de consulta de la marca o de las autoridades de seguridad vial de Estados Unidos.

Qué deben hacer los conductores

Los retiros de seguridad son procedimientos habituales dentro de la industria automotriz cuando se detecta un posible defecto en un vehículo.

En estos casos, las marcas solicitan a los propietarios:



Revisar si su vehículo está incluido en el retiro.

Esperar la notificación oficial del fabricante.

Programar la reparación en un concesionario autorizado.

Toyota también habilitó su centro de atención al cliente para resolver dudas relacionadas con este proceso.