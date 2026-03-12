Más de 100 familias denuncian multimillonaria estafa inmobiliaria en Sopetrán, Antioquia

Más de 100 familias denuncian multimillonaria estafa inmobiliaria en proyecto de vivienda en el municipio de Sopetrán. El terreno no contaba con permisos y por eso luego de cuatro años las obras siguen inconclusas.

El sueño de una vivienda propia y en una atractiva zona del Occidente de Antioquia, a pocos minutos del parque principal del municipio de Sopetrán, se ha convertido en un verdadero calvario para 110 familias que ahora denuncian ser víctimas de estafa.

Todo comenzó en 2021 con el lanzamiento de un proyecto residencial llamado Llano de la Montaña que además incluía una amplia zona comercial, áreas verdes, senderos ecológicos, entre otros beneficios que lo convertían en una opción ideal para invertir.

Sin embargo, afectados relatan que llegaron a desembolsar varias cuotas para el pago de sus viviendas, firmar promesas de compraventa, pero con el paso de los meses evidenciaban que el lote seguía igual, no había maquinaria en la zona, tampoco avances urbanísticos, la sala de ventas se veía abandonada y hasta los constructores dejaron de contestar los teléfonos.



Al momento de firmar las escrituras y tras las preocupaciones de los propietarios, estos pudieron verificar que efectivamente no existían matrículas, lotes individualizados y ni siquiera licencia de urbanismo.

“Aquí no estamos hablando solo de dinero o de una inversión. Estamos hablando del esfuerzo y el ahorro de más de 100 familias que confiaron en un proyecto y que hoy siguen esperando respuesta. Si ellos recibieron más de 10 000 millones de pesos…()...¿por qué no existe el desarrollo del predio ni el reglamento de propiedad horizontal?...()...¿Por qué no hay factibilidad de servicios públicos o ¿por qué nunca han demostrado el contrato que supuestamente tenían con el dueño del lote desde el 2021?”, afirmó una de las personas afectadas.

Ahora hay incertidumbre para los afectados que se encuentran asumiendo altos créditos con entidades financieras y que incluso ya denunciaron ante la Fiscalía por los presuntos delitos de estafa y captación ilegal de dinero.

Mientras aseguran que han recibido comunicaciones informales por parte de la firma constructora donde les han indicado que no tiene capital para responder, la administración municipal convocó a una mesa entre las partes implicadas para buscar acuerdos que permitan destrabar el lío inmobiliario y financiero.

Hay alerta porque bajo este mismo modus operandi y, habiendo captado recursos de los compradores, el mismo constructor inició otros proyectos inmobiliarios en la misma zona que pueden tener igual desenlace.