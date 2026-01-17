Capturan en Sopetrán a ciudadano mexicano con circular roja de Interpol por secuestro agravado

Dos oficiales de Migración Colombia, junto con uniformados de la Policía Nacional adscritos a Interpol, se desplazaron hasta el municipio de SOpetrán, occidente de Antioquia, donde en las últimas horas ubicaron a un ciudadano mexicano requerido por la justicia internacional, señalado por el delito de secuestro agravado y sobre quien pesaba una circular roja de Interpol.

Según la entidad migratoria, el ciudadano había ingresado de manera regular al país, es decir que esta alerta internacional fue expedida por las autoridades de su país cuando ya se encontraba en territorio colombiano.

"Un ciudadano mexicano requerido por la justicia internacional señalado por el delito de secuestro agravado. La alerta fue detectada a través de nuestros sistemas de información, lo que permitió activar de manera inmediata los protocolos de verificación migratoria y adelantar un operativo coordinado en las horas de la madrugada", expuso al respecto Paola Salazar, directora regional Antioquia Chocó de Migración Colombia.

Por lo pronto, el extranjero fue trasladado al Centro Facilitador de Servicios Migratorios en Medellín, donde se adelantaron las comprobaciones técnicas y documentales. Horas más, desde Bogotá, el enlace con la entidad internacional confirmó la orden de captura internacional, por lo que el extranjero ya fue puesto a disposición de la División Interpol de la Policía, que continuará con el procedimiento judicial para ser enviado a México.



“Se mantiene una coordinación permanente entre las entidades del Estado para enfrentar la criminalidad transnacional. Esto incluye mecanismos de cooperación internacional, verificación migratoria rigurosa y el trabajo conjunto con Interpol, la Policía Nacional, la Dijín y todas las autoridades que sean necesarias para proteger a la ciudadanía y asegurar que Colombia no sea refugio de delincuentes”, concluyó a su turno la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.