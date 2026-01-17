En vivo
Capturan en Sopetrán a ciudadano mexicano con circular roja de Interpol por secuestro agravado

Capturan en Sopetrán a ciudadano mexicano con circular roja de Interpol por secuestro agravado

Según confirmó Migración Colombia, el hombre ingresó de manera legal al país y fue posteriormente que se emitió la alerta internacional.

