Migración Colombia repatria a tres nicaragüenses, posibles víctimas de trata en San Andrés

En su natal Nicaragua ya están las tres personas que fueron sorprendidas en las últimas horas por la Armada Nacional a bordo de una embarcación no autorizada y siendo explotadas laboralmente en una faena de pesca en cercanías a San Andrés Islas y Providencia, al servicio de un hondureño que, según las autoridades competentes, sería un presunto integrante de una red de trata de personas.

Informó a los medios de comunciación la directora regional San Andrés de Migración Colombia, Iracema Taylor, que al instante fueron activados los protocolos de protección para estos nicaragüenses, durante un proceso en el que se les garantizó el alojamiento temporal, kits de aseo, alimentación y acompañamiento permanente.

“En acciones de la Armada Nacional, cuatro ciudadanos nicaragüenses fueron sorprendidos realizando faenas de pesca en aguas jurisdiccionales de Colombia, a bordo de una embarcación no autorizada. Durante la investigación, se estableció que el capitán habría estado involucrado en la posible explotación laboral de los tres pescadores restantes, lo que activó de inmediato los protocolos de protección y atención por parte de la autoridad migratoria”, dijo inicialmente.

"El capitán de la embarcación continúa bajo investigación por su presunta participación en los hechos. El apoyo de líderes locales, como el pastor Alberto Gordon, fue fundamental al facilitar comunicación en su lengua nativa, el mizquito, y ofrecer un espacio seguro durante su estadía", agregó.



Migración coordinó con la Embajada de Nicaragua en Colombia para la expedición de documentos de viaje y gestionó el retorno humanitario de los tres pescadores bajo la medida de salida voluntaria.

Al respecto, Gloria Arriero Directora General de Migración Colombia señaló: “De esta forma reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida, la dignidad humana y la lucha contra la trata de personas. Nuestra acción se centra en la protección de los derechos humanos y la garantía de procesos migratorios seguros y regulares”.