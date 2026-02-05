Ecopetrol definió su nueva Junta Directiva con 9 integrantes; hubo tres cambios relevantes

La Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol aprobó este jueves la conformación de la nueva Junta Directiva de la compañía para el periodo 2025 - 2029. La decisión fue avalada con el 95,17 % del quórum, gracias a la mayoría accionaria del Gobierno nacional.

La nueva Junta Directiva quedó integrada por nueve miembros, de los cuales tres son nuevos. Se mantiene Ángela María Robledo como integrante independiente, al igual que Hildebrando Vélez, Lilia Tatiana Roa, Luis Felipe Henao y Alberto José Merlano. También continúan Ricardo Rodríguez Yee, en representación de los departamentos productores y quien fue postulado por el ministerio.

Entre los cambios se destaca el ingreso de Carolina Arias Hurtado, nueva integrante independiente, quien ha participado en movimientos sociales como Ríos Vivos. También llega Juan Gonzalo Castaño Valderrama, quien no es independiente y es conocido por estudios que han respaldado la posición del Gobierno frente al negocio de fracking de Ecopetrol en Estados Unidos.

El tercer cambio relevante es la llegada de César Eduardo Loza Arenas, trabajador de Ecopetrol y miembro de la Unión Sindical Obrera (USO), quien por primera vez ocupará un asiento en la Junta Directiva de la empresa. Su designación fue resaltada por representantes de los trabajadores como un paso hacia la democratización y la inclusión laboral en los espacios de decisión.



Estos tres integrantes llegan a los puestos de Mónica De Greiff, Guillermo García Realpe y Álvaro Torres, quienes salieron del órgano directivo.

Desde el mercado, analistas señalan que la nueva Junta Directiva enfrenta retos clave como tomar decisiones con criterios técnicos, definir el futuro del negocio de fracking en Estados Unidos, fortalecer los resultados financieros de la compañía y mejorar los indicadores de reservas.

Con esta decisión, Ecopetrol inicia un nuevo ciclo de gobierno corporativo con una Junta Directiva renovada y con una mayor diversidad de perfiles en su conformación.