En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Ni Toyota ni Mazda: este es el carro que menos problemas tiene en relación con su precio en 2026

Ni Toyota ni Mazda: este es el carro que menos problemas tiene en relación con su precio en 2026

Un estudio de iSeeCars puso la lupa sobre una pregunta clave: ¿qué carros ofrecen menos problemas en relación con lo que cuestan?

Publicidad

Publicidad

Publicidad