Debuta en Colombia SUV eléctrica, con 400 km de autonomía y que desafía a BYD, Kia, y más

El mercado colombiano de carros eléctricos suma un nuevo competidor con la llegada del MG S5 EV, un SUV 100 % eléctrico que Morris Garages (MG Motor Colombia) presentó oficialmente en el país.

El modelo entra al segmento de utilitarios deportivos eléctricos y se posiciona como una alternativa frente a marcas ya establecidas como BYD, Kia, Hyundai y otros fabricantes presentes en Colombia.



Características del MG S5 EV

Batería y autonomía

El MG S5 EV está equipado con un motor eléctrico de 167 caballos de potencia (125 kW) y 250 Nm de torque, alimentado por una batería de 49 kWh, lo que le permite alcanzar una autonomía de hasta 340 kilómetros bajo el ciclo WLTP y hasta 400 kilómetros en ciclo NEDC.

El sistema de eficiencia energética se complementa con un frenado regenerativo configurable, que cuenta con tres niveles de recuperación de energía, permitiendo adaptar la conducción según el entorno urbano o carretera.

MG S5 EV Foto: MG

Arquitectura de tracción y suspensión

Uno de los aspectos técnicos del MG S5 EV es su tracción trasera, una configuración menos común en el segmento de SUV eléctricos compactos.



A esto se suma una suspensión trasera independiente tipo multilink de cinco brazos, diseñada para mejorar el comportamiento dinámico del vehículo en curvas, pendientes y superficies con baja adherencia.

Esta arquitectura busca ofrecer estabilidad y control en distintos escenarios de conducción, incluidos trayectos urbanos y carreteras con variaciones de terreno.



Equipamiento interior y capacidad de carga

En el habitáculo, el MG S5 EV integra una pantalla central de 12,8 pulgadas para el sistema multimedia y un panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas. El sistema es compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica e incluye cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

El SUV cuenta con un baúl de 453 litros, orientado a cubrir las necesidades de uso diario y viajes de media distancia.

MG S5 EV Foto: MG

Sistemas de seguridad y asistencias a la conducción

En materia de seguridad, el modelo incorpora el paquete MG Pilot, que reúne asistencias avanzadas a la conducción. Entre los sistemas disponibles, según la versión, se encuentran:



Frenado autónomo de emergencia

Control crucero adaptativo

Asistencia de mantenimiento de carril

Monitoreo de punto ciego

Alerta de tráfico cruzado trasero

Cámara de visión panorámica 360°

El equipamiento se complementa con seis airbags y controles electrónicos de estabilidad.