Advierten que estos carros de popular marca tienen problemas con el pedal del freno

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México emitió una alerta preventiva dirigida a propietarios de varios carros de Honda, tras detectar una posible falla relacionada con el mecanismo del pedal de freno.

La advertencia involucra un total de 2.515 vehículos, correspondientes a unidades comercializadas entre los años modelo 2023 y 2025.



¿Cuál es el problema con el pedal del freno?

De acuerdo con un comunicado oficial, la Profeco informó que los vehículos señalados podrían presentar un problema en el pivote del mecanismo del pedal de freno, el cual podría encontrarse fuera de su posición original, lo que puede generar efectos no deseados en el funcionamiento del sistema de frenado.

La autoridad explicó que, como consecuencia de este desperfecto, las luces traseras de freno podrían permanecer encendidas de manera constante, incluso cuando el conductor no esté accionando el pedal.

Además, se advirtió que la capacidad de frenado del vehículo podría verse reducida.



Honda Pilot 2025 Foto: Honda

Modelos Honda y Acura involucrados en la alerta

Según la información divulgada por la Profeco, la revisión aplica específicamente a los siguientes modelos y años:



Honda Pilot, años modelo 2023, 2024 y 2025

Acura MDX, años modelo 2024 y 2025

Acura TLX, años modelo 2024 y 2025

La entidad precisó que la falla no necesariamente se presenta en todas las unidades, pero que existe el riesgo potencial debido a un componente suministrado por un proveedor externo.

Acura MDX Foto: Acura

¿Cómo solucionar el problema?

Como parte de la campaña de revisión, el proveedor responsable realizará una inspección del perno del pivote del pedal de freno en los vehículos incluidos en la alerta. En caso de ser necesario, se procederá con los ajustes o correcciones correspondientes.

La Profeco informó que Honda contactará directamente a los propietarios de las unidades afectadas, ya sea por correo electrónico o vía telefónica, con el fin de coordinar la revisión técnica.

Asimismo, se solicitará a los conductores acudir al distribuidor autorizado más cercano para llevar a cabo la inspección sin costo.

El organismo de defensa del consumidor señaló que esta campaña de revisión se mantendrá vigente de manera indefinida, lo que permitirá que los propietarios puedan atender el llamado en cualquier momento, incluso si no recibieron contacto directo por parte de la marca.

Además, la Profeco difundió el comunicado oficial emitido por Honda, en el que la automotriz reconoce el posible desperfecto y detalla el procedimiento que seguirán los concesionarios para atender a los clientes.

Para los casos en los que los vehículos hayan cambiado de dueño y los datos de contacto no estén actualizados, la Profeco habilitó el número telefónico 800 368 8500, donde los actuales propietarios pueden solicitar información y confirmar si su unidad está incluida en la alerta.