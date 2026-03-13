UBPD recupera 24 cuerpos en cementerio de Copacabana, Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) concluyó luego de tres semanas la primera fase de intervención en el cementerio municipal de Copacabana, en Antioquia, donde fueron recuperados 24 cuerpos que corresponden a víctimas del conflicto armado en el Valle de Aburrá y otras zonas de Antioquia.

La intervención se realizó en 30 bóvedas del camposanto. De los cuerpos recuperados, 19 fueron sometidos a un examen preliminar por parte del equipo forense de la entidad, que también tomó muestras óseas y dentales para avanzar en su identificación.

Estas muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantarán los análisis genéticos que permitan establecer la identidad de las víctimas.

En los otros cinco casos, los cuerpos fueron trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación de la Unidad de Búsqueda, donde se realizará la verificación mediante el cruce de información postmortem.



Mientras avanzan los procesos de identificación, la entidad también inició una nueva fase de intervención en el cementerio municipal de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá. Allí comenzó la tercera fase de prospección forense, que se extenderá hasta el próximo 20 de marzo y que contempla la intervención de 20 bóvedas ubicadas en el pabellón Getsemaní.

Las dos primeras fases de trabajo en este cementerio se realizaron durante 2025 y permitieron intervenir 37 sitios de interés forense, donde fueron recuperados 29 cuerpos que también podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

En el Valle de Aburrá, las labores de la Unidad de Búsqueda se ha concentrado en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, así como los camposantos municipales de Caldas, Barbosa y Copacabana. En total, estas intervenciones han permitido la recuperación de al menos 80 cuerpos de personas dadas por desaparecidas.