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Blu Radio  / Nación  / UBPD recupera 24 cuerpos en cementerio de Copacabana, Antioquia

UBPD recupera 24 cuerpos en cementerio de Copacabana, Antioquia

La intervención forense permitió ubicar restos que corresponden a víctimas del conflicto armado, mientras avanzan con una nueva fase de búsqueda en el cementerio de Caldas.

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