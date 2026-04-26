Intención de voto en primera vuelta: Iván Cepeda sigue liderando, según encuesta Invamer

La más reciente encuesta de Invamer, realizada para Noticias Caracol y Blu Radio, muestra un escenario claro en la intención de voto de cara a la primera vuelta presidencial: Iván Cepeda continúa liderando.



Cepeda consolida el primer lugar

De acuerdo con la medición, ante la pregunta de por cuál candidato votaría si las elecciones fueran el próximo domingo, Iván Cepeda obtiene el 44,3% de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella con 21,5% y Paloma Valencia con 19,8% . Más atrás aparecen Claudia López (3,6%), Sergio Fajardo (2,5%). El voto en blanco se ubica en 4,8%.

Escenario con todos los candidatos en primera vuelta Foto: Invamer

El estudio también incluye otros nombres con niveles de intención de voto inferiores al 2%, lo que evidencia una fuerte fragmentación en los sectores minoritarios. Entre ellos se encuentran:

Santiago Botero (1,4%)

(1,4%) Luis Gilberto Murillo (0,4%)

(0,4%) Carlos Caicedo (0,4%)

(0,4%) Mauricio Lizcano (0,4%)

(0,4%) Miguel Uribe Londoño (0,4%)

(0,4%) Sondra Macollins (0,2%)

(0,2%) Roy Barreras (0,1%)

(0,1%) Gustavo Matamoros (0,0%)

Escenario dos en primera vuelta confirma la tendencia

Cuando se evalúa un escenario con un número más limitado de candidatos, los resultados mantienen la tendencia: Cepeda alcanza el 44,7%, seguido por De la Espriella (22,9%) y Valencia (21,2%) .

Alta disposición a participar en elecciones

Invamer también preguntóo sobre la probabilidad de participación electoral. El 56,5% de los encuestados afirma que definitivamente votaría, mientras que un 20,1% señala que probablemente lo haría.



Los resultados se sustentan en una muestra de 3.800 encuestas realizadas en 149 municipios del país, con un margen de error de 1,89% y un nivel de confianza del 95% . La encuesta fue realizada entre el 15 y el 24 de abril de 2026, mediante entrevistas presenciales en hogares, a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos. A continuación la encuesta Invamer y su respectiva ficha técnica.