Segunda vuelta: Cepeda sigue imponiéndose en todos los escenarios planteados por Invamer

La encuesta Invamer de abril de 2026, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, también explora distintos escenarios de segunda vuelta presidencial, en los cuales Iván Cepeda aparece como ganador en todos los enfrentamientos evaluados.



Cepeda frente a Abelardo De La Espriella

En un eventual balotaje entre Cepeda y Abelardo De La Espriella, el primero obtendría 54,6% frente a 42,6%, con un 2,8% de voto en blanco. Cepeda, respecto a las dos mediciones anteriores, en ese mismo escenario, baja, pues pasa de 59,1% en noviembre y de 59,4% (febrero) a 54,6% (hoy). Por su parte, De La Espriella subió de 36,2% (noviembre) y 37,4% a 42,6% (hoy)

Escenario en segunda vuelta: Cepedad vs. De La Espriella Foto: Invamer

Escenario con Cepeda vs. Paloma Valencia

En el enfrentamiento con Paloma Valencia, Cepeda también lidera, pero con menor distancia: 51,2% frente a 46,6%. El siguiente es el escenario propuesto por Invamer.

Escenario segunda vuelta: Cepeda vs. Paloma Valencia Foto: Invamer

Contra Sergio Fajardo y Claudia López

Frente a Sergio Fajardo, Cepeda alcanzaría 59,8% frente a 36,4%, mientras que ante Claudia López lograría 62,6% contra 31,6% .

Escenario Segunda Vuelta, Cepeda vs Fajardo Foto: Invamer

Transferencia de votos y afinidad política

Cuando se consulta por una segunda opción de voto en caso de que el candidato preferido no pase a segunda vuelta, Cepeda (38,4%) y Valencia (31,8%) lideran las preferencias, seguidos por De La Espriella (25,11%) .



Además, la encuesta revela una división casi equilibrada entre quienes votarían por un candidato afín al Gobierno Petro (48,7%) y quienes optarían por uno en oposición (47,8%).

Estos resultados se basan en muestras cercanas a los 2.600 encuestados con intención efectiva de voto, con márgenes de error entre 2,1% y 2,4%, dependiendo del escenario, segín la ficha técnica de Invamer. A continuación la encuesta completa.