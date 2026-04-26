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Segunda vuelta: Cepeda sigue imponiéndose en todos los escenarios planteados por Invamer

La medición de Invamer refleja un escenario polarizado, con tres candidatos concentrando la mayor parte de la intención de voto.

Iván Cepeda
Iván Cepeda
Foto: Facebook Iván Cepeda
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de abr, 2026

La encuesta Invamer de abril de 2026, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, también explora distintos escenarios de segunda vuelta presidencial, en los cuales Iván Cepeda aparece como ganador en todos los enfrentamientos evaluados.

Cepeda frente a Abelardo De La Espriella

En un eventual balotaje entre Cepeda y Abelardo De La Espriella, el primero obtendría 54,6% frente a 42,6%, con un 2,8% de voto en blanco. Cepeda, respecto a las dos mediciones anteriores, en ese mismo escenario, baja, pues pasa de 59,1% en noviembre y de 59,4% (febrero) a 54,6% (hoy). Por su parte, De La Espriella subió de 36,2% (noviembre) y 37,4% a 42,6% (hoy)

SEGUNTA-VUELTA-ABERLARDO-CEPEDA.png
Escenario en segunda vuelta: Cepedad vs. De La Espriella
Foto: Invamer

Escenario con Cepeda vs. Paloma Valencia

En el enfrentamiento con Paloma Valencia, Cepeda también lidera, pero con menor distancia: 51,2% frente a 46,6%. El siguiente es el escenario propuesto por Invamer.

SEGUNTA-VUELTA-PALOMA-CEPEDA.png
Escenario segunda vuelta: Cepeda vs. Paloma Valencia
Foto: Invamer

Contra Sergio Fajardo y Claudia López

Frente a Sergio Fajardo, Cepeda alcanzaría 59,8% frente a 36,4%, mientras que ante Claudia López lograría 62,6% contra 31,6% .

SEGUNTA-VUELTA-FAJARDO-CEPEDA.png
Escenario Segunda Vuelta, Cepeda vs Fajardo
Foto: Invamer

Transferencia de votos y afinidad política

Cuando se consulta por una segunda opción de voto en caso de que el candidato preferido no pase a segunda vuelta, Cepeda (38,4%) y Valencia (31,8%) lideran las preferencias, seguidos por De La Espriella (25,11%) .

Además, la encuesta revela una división casi equilibrada entre quienes votarían por un candidato afín al Gobierno Petro (48,7%) y quienes optarían por uno en oposición (47,8%).

Estos resultados se basan en muestras cercanas a los 2.600 encuestados con intención efectiva de voto, con márgenes de error entre 2,1% y 2,4%, dependiendo del escenario, segín la ficha técnica de Invamer. A continuación la encuesta completa.

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