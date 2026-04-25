Iván Cepeda dice que no suspenderá su campaña pese a alerta por posible atentado en su contra

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reaccionó públicamente a una advertencia sobre un posible atentado en su contra y aseguró que no suspenderá su agenda política ni su campaña electoral.

Desde el municipio de La Dorada, Caldas, donde antes de leer su discurso programado sobre la reforma agraria, el también senador Cepeda se salió de su discurso preparado para enviar un mensaje directo frente a las amenazas. “Nada ni nadie va a parar nuestra campaña electoral victoriosa, nada ni nadie nos va a atemorizar”, afirmó ante sus simpatizantes.

MI AGENDA CONTINÚA NORMALMENTE



Anuncio a la opinión pública que mi agenda de campaña continúa sin ninguna alteración.



Seguiré haciendo mi recorrido nacional y en Bogotá sin ningún cambio o cancelación. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 25, 2026

El pronunciamiento del candidato se produjo luego de que el partido Centro Democrático alertara, a través de su cuenta en la red social X, sobre un supuesto plan para atentar contra Cepeda durante su visita a ese municipio caldense. En el mensaje, la colectividad pidió al Gobierno nacional y a las autoridades investigar la situación y reforzar las medidas de seguridad del contrincante de su candidata Paloma Valencia.

Se nos ha informado de un posible atentado en contra del senador Iván Cepeda hoy en La Dorada.



Pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades investigar y extremar medidas de seguridad.@IvanCepedaCast @petrogustavo @PoliciaColombia @FiscaliaCol — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 25, 2026

A pesar de la advertencia, Cepeda mantuvo su agenda y asistió al evento programado, en el que también defendió los avances de su proyecto político y del Gobierno en materia agraria. Durante su intervención, el candidato también aseguró que las amenazas no intimidan a su campaña: “Pasó la época en que el miedo y el terror hacían que la gente se silenciara. Hoy somos un pueblo organizado”, dijo.



Sin embargo, Cepeda no se refirió a otros hechos graves recientes, como los 26 hechos violentos, 11 de estos atentados en menos de dos días, registrados en el suroccidente del país. Entre ellos está la detonación de un artefacto explosivo que dejó al menos 14 muertos y 38 heridos en la Vía Panamericana, en Cajibío, Cauca, y que ocurrió pocas horas antes de su discurso.

En cuanto a la denuncia del Centro Democrático de riesgo por la vida del candidato del Pacto Histórico, hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre la veracidad o el origen de la amenaza, mientras se espera que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes.