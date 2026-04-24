Alianza Verde aprueba acuerdo para apoyar la candidatura presidencial de Iván Cepeda

La Alianza Verde finalmente aprobó el acuerdo para acompañar la candidatura del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda. En la dirección de la militancia convocada por la dirección nacional hubo 34 votos a favor y 3 en contra.

"Celebramos esta decisión de la Alianza Verde, bienvenido a la Alianza Por La Vida y al equipo del triunfo con Iván Cepeda", dijo la senadora María José Pizarro.

El acuerdo firmado entre la Alianza Verde e Iván Cepeda contempla los siguientes ejes programáticos: la lucha contra la pobreza, un Acuerdo Nacional para impulsar las reformas sociales, la lucha contra la corrupción, que no se impulse la reelección, la idoneidad en la función pública y la defensa e implementación de la Constitución de 1991.

"Con esta decisión más siete ejes programáticos con propuestas concretas, ideas y prioridades que han sido parte del ADN de la Alianza Verde, nos sumamos a esta campaña presidencial", dijo el representante a la Cámara por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca.



Es importante recordar que la decisión de la Alianza Verde para acercarse a la campaña de Iván Cepeda generó una división al interior del partido, pues algunos sectores pedían la libertad para poder apoyar a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López o al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.