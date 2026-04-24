Lo que se sabe del asesinato de la reina Carolina Flores, la muerte que conmueve a México

México está conmocionado por el asesinato de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017. La joven, de 27 años, fue hallada sin vida en un apartamento del exclusivo sector de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Flores recibió múltiples disparos en la cabeza presuntamente a manos de su suegra, identificada como Erika María. El caso ha generado aún más impacto debido a que el crimen quedó registrado en video, material que se ha difundido ampliamente en redes sociales.

En las imágenes se observa a Carolina conversando con la mujer dentro del apartamento. La escena transcurre con aparente normalidad hasta que, en un momento, la joven le da la espalda para dirigirse a una habitación. Es entonces cuando la agresora saca un arma y le dispara en repetidas ocasiones, al menos seis veces.

Segundos después, aparece el esposo de la víctima con un bebé en brazos, visiblemente alterado, preguntando qué ocurrió. Al encontrar a Carolina en el suelo, le reclama a su madre, quien responde, según se escucha en el video: “No hice nada, me hizo enojar”.



Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la búsqueda de la principal sospechosa, quien permanece prófuga. Desde la Fiscalía se indicó que el caso es investigado bajo el enfoque de feminicidio. Además, las autoridades no descartan la posible responsabilidad del esposo, Alejandro, debido a que habría tardado cerca de un día en denunciar el crimen. Según versiones preliminares, el hombre permaneció en el lugar con el cuerpo de la víctima durante varias horas antes de dar aviso, lo que habría facilitado la huida de la presunta agresora, identificada como Erika Guadalupe Herrera Coriant, de 63 años.

El caso sigue en investigación mientras crece la indignación por la violencia y las circunstancias en las que ocurrió este crimen.