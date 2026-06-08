Abelardo de la Espriella denuncia estrategia de compra de votos en el Caribe: más de 22 involucrados

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó nuevas denuncias de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio que involucran al presidente Gustavo Petro, a Iván Cepeda y a varios políticos del Caribe.

En una transmisión en vivo de cerca de 32 minutos a través de sus redes sociales, el abogado aseguró que existiría una presunta estrategia de compra de votos en la región Caribe, alertó sobre supuestos planes para atentar contra su vida, habló de un eventual “autoatentado” en la campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y advirtió sobre un presunto plan para desestabilizar Cali tras las elecciones.

El eje central de su pronunciamiento estuvo relacionado con una supuesta red de compra de votos en la Costa Caribe. Según De la Espriella, detrás de esta operación habría una alianza entre sectores políticos tradicionales y empresarios para influir en el resultado de la segunda vuelta presidencial.

Durante su intervención, el candidato mencionó a más de 22 personas, entre congresistas, dirigentes políticos y empresarios, a quienes señaló de presuntamente integrar esa red.



Los nombres mencionados fueron: Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cote, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Marta Peralta, Johanna Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo.

De acuerdo con el candidato, esta información habría sido puesta en conocimiento del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a quien le solicitó mantener “en el radar” a los señalados y verificar la información para que se adopten medidas, si hay lugar a ello.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

“Mientras en el suroccidente colombiano amenazan, en el Caribe corrompen”, aseguró De la Espriella durante su transmisión, al afirmar que la compra de votos habría influido en resultados electorales pasados y que ahora existiría un plan para replicar esa estrategia. Y agregó que “pretenden hacer lo que hicieron hace cuatro años, porque eso fue lo que le dio el triunfo a Petro, la compra de votos en el Caribe colombiano”.

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El candidato del movimiento Defensores de la Patria también aseguró que tiene información de inteligencia sobre un supuesto plan para atentar contra su vida, como lo ha reiterado en pasadas ocasiones. Además, denunció, sin presentar pruebas públicamente durante la transmisión, que el candidato Iván Cepeda presuntamente estaría adelantando un “autoatentado” en el marco de la campaña presidencial. Ante este panorama dijo que ha decidido cuidarse y exponerse menos.

En otro de los apartes de su intervención, De la Espriella afirmó que el presidente Gustavo Petro presuntamente tendría un plan para desconocer un eventual resultado electoral adverso, lo que, según dijo, incluiría acciones orientadas a desestabilizar la ciudad de Cali.

En este punto, hizo un llamado a los caleños, pero también a los mandatarios y a las fuerzas militares a resguardar la Constitución y a las instituciones. Dijo que si alguno era apartado de su cargo por cumplir con su trabajo, él mismo los regresaría a sus puestos el próximo 7 de agosto de llegar a la casa de Nariño.

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Antes de terminar la transmisión, que acumula más de 285 mil reproducciones en YouTube, el candidato anunció que realizará el cierre de su campaña en plaza pública el próximo 14 de junio en la Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga, en el Valle del Cauca, a una semana de la segunda vuelta presidencial.