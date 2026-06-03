Abelardo De La Espriella exige a Petro y Cepeda aceptar resultados tras rectificación electoral

Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó los resultados y aseguró que hubo un supuesto fraude en la lectura de los resultados que dejaron como ganador a Abelardo De La Espriella.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo (...) Los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, escribió Petro.

Sin embargo, este 3 de junio la Registraduría confirmó que terminó el 100 % del escrutinio y descartó algún tipo de fraude, pese a la postura compartida de Petro y Cepeda de que los resultados no fueron legítimos en esa primera vuelta electoral.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda // Foto: AFP

"El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó que el escrutinio se llevó a cabo de manera eficiente y sin contratiempos. De igual forma, agradeció la rigurosa labor desempeñada por los jueces de la República en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras instaladas en el país", explicó la entidad.



Ante este pronunciamiento, Abelardo De La Espriella, a través de X, le exigió al presidente y precandidato aceptar los resultados tras la rectificación electoral de esta y otras entidades al asegurar que se ha descartado presencia de fraude.

"El Pueblo, la campaña, todos los participantes, -excepto el candidato de Petro-, las misiones de observación, la comunidad internacional, lo teníamos claro y aceptamos el resultado electoral de primera vuelta desde el domingo pasado. Hoy finaliza, sin irregularidades ni señales de fraude, el cien por ciento del escrutinio de las elecciones del 31 de mayo. Exijo al presidente Gustavo Petro y a su obediente candidato Iván Cepeda que reconozcan los resultados y respeten la voluntad del pueblo colombiano. No más intentos de robarse la democracia. La institucionalidad está firme para frenar a los aprendices de tiranos", dijo.