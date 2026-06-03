Petro afirma que Gobierno no extenderá concesiones viales cuando finalicen los contratos

Durante una agenda regional en el departamento de Caldas, el presidente Gustavo Petro reiteró que la política de su gobierno frente a las concesiones viales es no extender los contratos una vez concluyan los plazos establecidos. El mandatario aseguró que la infraestructura deberá regresar a manos del Estado, en medio del debate sobre el futuro de varios corredores concesionados en el país.

Según Petro, algunos sectores de la infraestructura han planteado la posibilidad de prolongar las concesiones por varias décadas más. Sin embargo, insistió en que esa no será la ruta de su administración.

“Ese intento es perpetuar los peajes 30 años más con los valores que ellos estaban pidiendo. Es un deseo empresarial. La Cámara Colombiana de la Infraestructura ya pidió que tenía era que extenderse la concesión, y aquí quiero que quede claro que la política del Gobierno acerca de concesiones no es extenderlas en el tiempo, sino revertir al Estado”, afirmó.

El mandatario agregó que su gobierno respetará los contratos vigentes, pero que una vez finalicen, la infraestructura volverá a la administración estatal.



Las declaraciones fueron entregadas durante un evento en Caldas en el que también oficializó la implementación de tarifas preferenciales en varios peajes del Eje Cafetero para residentes de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia. La medida se adopta después de meses de protestas y reclamos de comunidades y conductores que cuestionaban los altos costos de movilizarse por este corredor vial.

“Quitamos el valor de estos peajes, 17.000 pesos. Más o menos 17.000 pesos, depende de los vehículos, que hoy cuestan 700. Yo pedí que costara cero, pero ahí en las negociaciones quedó 700”, concluyó.