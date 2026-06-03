Dos representantes piden llamar a Petro a indagatoria por financiación de campaña de 2022

Los congresistas Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta radicaron un documento en el que se apartan del auto inhibitorio radicado por el representante Alirio Uribe, quien pedía que no abriera la investigación formal contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusaciones por presunta financiación irregular de la campaña presidencial del 2022.

Es importante recordar que en la Comisión de Investigación y Acusación son tres los congresistas que investigan al presidente en este caso: Alirio Uribe, Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta.

Carrillo y Arizabaleta mencionan que Fecode le prestó 500 millones de pesos a la campaña y que hubo una cadena de intermediaciones para evitar que se relacionara al sindicato con la campaña.

"Esta denominación aparentemente técnica contenía el pago para los testigos electorales que operan durante la primera vuelta. Por lo anterior, se puede señalar que la triangulación de recursos a través de Fecode para la Colombia Humana, luego para INGENIAL MEDIA SAS y finalmente para los testigos electorales, constituye, conforme a las reglas de la experiencia, un mecanismo de ingeniera financiero orientado a desviar el origen real del aporte y a eludir el reporte al sistema Cuentas Claras", dice el documento radicado por los dos congresistas.



Gustavo Petro Foto: Presidencia de la República

También hablando de un aporte de la USO, principal sindicato de Ecopetrol, por 600 millones de pesos que no fue reportado en Cuentas Claras. Además, mencionan el caso de una empresa de transporte aéreo que primero hizo unos cobros por unos viajes de campaña y posteriormente disminuyeron en valor de los traslados en las facturas.

Por último, señalan que hubo unos pagos a testigos electorales en primera y segunda vuelta que no fueron reportados por la campaña.

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Señalan además que hasta ahora las respuestas y justificaciones de la campaña no son suficientes, por eso consideran importante que se abra una investigación formal y se llame al presidente a indagatoria para que entregue las explicaciones respectivas.

Se espera que en la próxima sesión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes los 18 congresistas que la componen voten y tomen una decisión frente al tema.

En las conclusiones Carrillo y Arizabaleta señalan que "la teoría del dominio del hecho, en sus modalidades de coautoría impropia y autoría mediata por dominio de organización, proporciona el fundamento dogmático principal para la imputación provisional del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego como posible responsable de las irregularidades financieras de su campaña presidencial. La instrucción deberá determinar cuál de estas dos modalidades resulta más adecuada a la luz del material probatorio que se recaude".