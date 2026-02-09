En vivo
Imputarán cargos contra Ricardo Roa por violación de topes de campaña Petro y compra de apartamento en Bogotá

Imputarán cargos contra Ricardo Roa por violación de topes de campaña Petro y compra de apartamento

Ante el anuncio de la Fiscalía, se ha reactivado el debate en diversos sectores políticos y económicos sobre la continuidad de Roa al frente de la petrolera estatal, la empresa más importante del país

