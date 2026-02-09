Imputarán cargos contra Ricardo Roa por violación de topes de campaña Petro y compra de apartamento

La Fiscalía General de la Nación, bajo la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo, radicó formalmente la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol. El proceso judicial se divide en dos líneas de investigación distintas que afectan al funcionario por hechos ocurridos tanto en su rol previo como gerente de campaña electoral, como por transacciones personales recientes.

1. Violación de topes en la campaña Petro Presidente 2022

La primera imputación se relaciona con su desempeño como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La Fiscalía busca procesarlo por el presunto delito de violación de los topes de financiación.

Esta decisión surge tras las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que determinaron una presunta superación de los límites permitidos por una cifra superior a los 5.000 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta electoral.

2. Irregularidades en la compra de inmueble en Bogotá

El segundo proceso judicial se centra en la adquisición del apartamento 902, ubicado en el sector del Museo del Chicó, al norte de Bogotá. La Fiscalía investiga la compra de este inmueble por un valor de 1.800 millones de pesos, precio que, según las autoridades, estaría presuntamente subvalorado.



En este caso, se indaga la relación de la transacción con el empresario petrolero italiano Serafino Iacono. Por estos hechos, Roa deberá responder por el presunto delito de tráfico de influencias.

Ante el anuncio de la Fiscalía, se ha reactivado el debate en diversos sectores políticos y económicos sobre la continuidad de Roa al frente de la petrolera estatal, la empresa más importante del país. Aunque el funcionario ha permanecido en el cargo a pesar de los cuestionamientos previos, la formalización de la imputación marca un nuevo escenario jurídico para su permanencia en la presidencia de la compañía.

“Que corresponde a esta delegada en su Dirección Especializada contra la Corrupción es para indicar que el día de hoy se radicará ante la Judicatura dos solicitudes de formulación de imputación en contra del señor Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por uno, el tema de topes de campaña, siendo el gerente de la campaña del Pacto Histórico, al superarse los topes legalmente previstos para este tipo de eventos electorales. Y el segundo, por un tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento que todos ustedes ya conocen”, dijo Raúl González, fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, al hacer el anuncio.