Motín en estación de Policía en Barranquilla deja ocho privados de la libertad heridos

Un motín protagonizado por presuntos integrantes de las estructuras delincuenciales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ se registró hacia las 12:30 de la madrugada de este lunes en la Estación de Policía Norte de Barranquilla.

De acuerdo con la información preliminar, varios de los detenidos prendieron fuego a colchonetas dentro de la carceleta, lo que generó momentos de tensión y obligó a la intervención inmediata de los uniformados y a pedir refuerzos para poder controlar la situación antes de que esta se saliera más de control.

La revuelta dejó ocho privados de la libertad heridos, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica. Horas después, siete de ellos fueron dados de alta y retornaron a otros centros de detención transitorio, mientras que otro de los heridos, quien presenta una lesión de mayor gravedad, permanece hospitalizado en el Hospital Barranquilla.

En esta estación de Policía permanecen entre 80 y 100 personas privadas de la libertad, en un espacio que funciona como centro de detención transitorio y que tiene un hacinamiento.



Según las primeras hipótesis, la intención de los internos habría sido generar caos como parte de un plan para intentar fugarse. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades y determinar si hubo coordinación previa para ejecutar la acción que finalmente no dejó presos fugados.