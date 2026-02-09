En vivo
SuperServicios pide a empresas de acueducto y alcantarillado activar plan de emergencia por lluvias

SuperServicios pide a empresas de acueducto y alcantarillado activar plan de emergencia por lluvias

La medida responde al incremento de las precipitaciones durante el inicio del 2026 y que podrían extenderse durante todo el mes de febrero en las regiones Caribe, Andina y Orinoquía, según el Ideam.

