SuperServicios pide a empresas de acueducto y alcantarillado activar plan de emergencia por lluvias

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios les solicitó a las empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo activar de forma inmediata los Planes de Emergencia y Contingencia por la crisis climática que hay en el país.

Esta medida preventiva, que también solicitó la entidad a prestadores de energía y gas, espera que las más de 2.400 empresas de servicios públicos garanticen estar preparadas y puedan mitigar las posibles afectaciones en la prestación de estos, asegurando la continuidad y calidad para todos los usuarios en medio de esta temporada de lluvias.

Esto dijo el Ideam al respecto. Foto: Alcaldía de Bogotá e Ideam

Entre las acciones claves que la Superservicios le pidió a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo están asegurar el buen estado del mantenimiento y operación de toda la infraestructura, teniendo en cuenta el estado de las bocatomas, canales, tuberías, plantas de tratamiento de agua potable y residual, así como de la maquinaria y las vías de acceso a los rellenos. En ese sentido, también deben garantizar la correcta gestión de residuos, para evitar taponamientos de canales en zonas urbanas, que son causados por la acumulación de lodo o la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

Además, les pidió mantener una comunicación permanente con las autoridades territoriales y monitorear las alertas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para así tomar decisiones de manera oportuna.



Es importante destacar que esta medida responde al incremento de las precipitaciones durante el inicio del 2026, las cuales son inesperadas y podrían extenderse durante todo el mes de febrero, afectando especialmente las regiones del Caribe, Andina y Orinoquía, según los reportes del Ideam.