Fuertes lluvias dejan emergencias en 13 municipios del Huila

La Oficina de Gestión del Riesgo informó que las lluvias del fin de semana dejan emergencias en 13 municipios del Huila con deslizamientos de tierra en vías rurales, viviendas averiadas e inundadas por desbordamientos de fuentes hídricas, puentes vehiculares colapsados y cultivos de café destruidos.

De acuerdo con el reporte oficial, en el municipio de La Plata se desbordó la quebrada La Azufrada y dejó más de cien viviendas inundadas en el barrio San Antonio con, al menos, 50 familias damnificadas quienes perdieron todos sus enseres, situación que obligó al alcalde municipal declarar la calamidad pública.

“Tenemos afectaciones por vías terciarias obstruidas en los municipios de Oporapa y Saladoblanco, por inundaciones tenemos al menos 50 familias damnificadas en el municipio de La Plata, también tenemos emergencias en el municipio de Timaná donde colapsó el sistema de alcantarillado y dejó más de 20 viviendas inundadas y 10 locales de comercio en el casco urbano”, dijo Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina para la Atención de Desastres del Huila.

Asimismo, los municipios de Saladoblanco, Elías, Íquira, Algeciras, Guadalupe, Agrado y Gigante han reportado múltiples deslizamientos de tierra que han generado cierres totales y parciales en vías departamentales y terciarias, afectando la movilidad de las comunidades campesinas. En Pitalito, varias viviendas resultaron afectadas por vendavales.



Emergencias en La Plata, Huila

La alcaldía municipal declaró la calamidad pública a raíz de las graves emergencias que provocaron el desbordamiento de las quebradas La Azufrada y Museñas, dejando más de 50 familias damnificadas con pérdida total de enseres y varios vehículos afectados por las inundaciones.



El alcalde Camilo Ospina, con el apoyo de la Oficina de Gestión del Huila, los cuerpos de Bomberos de varios municipios, la Cruz Roja, la Defensa Civil, adelantaron el respectivo censo de las familias afectadas, viviendas averiadas tanto urbanas como rurales y un puente destruido por desbordamiento de la quebrada Museñas.

Entre tanto, la administración municipal, con la ayuda del Gobernación del Huila, el sector comercio y entidades privadas entregaron alimentos y ayudas de primera necesidad como colchonetas, frazadas, cobijas, ropa a las familias que lo perdieron todo tras las inundaciones.



Balance de emergencias 2026 en Huila

En lo que va corrido del año 2026, la Oficina de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro de los municipios, reportan 117 familias damnificadas, 135 viviendas urbanas y rurales averiadas, tres sedes educativas afectadas, 99 deslizamientos de tierras en vías principales y terciarias.

Según reporte del Ideam, en el Huila los municipios de Altamira, Garzón, Gigante, Paicol, Rivera, Guadalupe, Agrado, Saladoblanco, Elías, se encuentran en alerta roja por eventuales emergencias y deslizamientos de tierra, mientras que, en alerta naranja, están: Acevedo, Algeciras, Campoalegre, Hobo, La Plata, Nátaga, Palestina, Pital, Pitalito, San Agustín, Teruel, Tesalia, Yaguará e Íquira.