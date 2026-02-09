Sorteo de jurados de votación ya se llevó a cabo: registrador tras solicitud de Petro

El registrador, Hernán Penagos, se refirió a las elecciones al Congreso y Presidencia de este 2026. En una rueda de prensa respondió a la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro para que se cambien las listas de los jurados de votación.

“Le solicito al registrador cambiar los listados de jurados, incluyendo a la juventud de Colombia estudiantil de las universidades y primer año de secundaria, a todo el profesorado público y privado del país”, dijo Petro.

El registrador Penagos aseguró que los jurados ya fueron definidos de la siguiente manera:



Entidades públicas: 45,84 %

Entidades privadas: 51,52 %

Organizaciones políticas: 2,5 %.

Además, agregó: “El sorteo de los jurados ya se llevó a cabo. Se definieron cerca de 860.000. Ese sorteo lo acompañó la Contraloría, la Procuraduría, las organizaciones electorales. Hay cerca de 190.000 jurados entre 18 y 22 años y, entre 23 y 27, 130.000”.

Penagos también explicó que no habrá cambios en las tarjetas electorales de las listas al Congreso.



Elecciones 2026. Foto: AFP.

“El plazo para la modificación de las listas es un caso legal, que lo establece el artículo 31 de la Ley 1475, en el que se señala que las modificaciones de las listas, por revocatorias inclusive del Consejo Nacional Electoral, se pueden llevar a cabo hasta un mes antes del día de las elecciones. Por tanto, cualquier otra solicitud presentada encaminada a modificar listas o a no cumplir, por ejemplo, en este caso, como se decía, las decisiones que impartió el Consejo Nacional Electoral no está llamada a prosperar. Esos ya serán debates que tendrán que llevarse a los órganos judiciales, al Consejo de Estado o a los diferentes tribunales de lo contencioso administrativo. Hoy ya no se lleva a cabo ningún tipo de modificación”, dijo Penagos.

Ya empezó la producción del material electoral y en los próximos días será distribuido tanto en Colombia como en el exterior.

Publicidad

Además, ya son varias las misiones internacionales confirmadas para las elecciones, como la OEA, la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica y el Instituto Carter, entre otras.