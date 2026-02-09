Piden apartar a dos magistrados de la Corte en caso de la campaña al Senado del expresidente Uribe

Jaime Granados, quien encabeza la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó formalmente ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una recusación contra los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda, a quienes señala de haber comprometido la garantía de imparcialidad dentro del proceso penal que se adelanta en su contra.

El abogado Granados pide que ambos magistrados se aparten del conocimiento del caso, argumentando una “afectación a la imparcialidad objetiva” y a la apariencia de neutralidad que debe caracterizar la función judicial.

Este caso tiene que ver con un aporte que recibió la campaña del expresidente Álvaro Uribe al Senado en el año 2018.

Álvaro Uribe Foto: AFP

En un documento de más de 30 páginas, conocido por este medio, la defensa sostiene que los magistrados ya habrían emitido juicios previos sobre la responsabilidad penal de Uribe, particularmente a partir del auto del 3 de agosto de 2020, mediante el cual se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad dentro del proceso por presunta manipulación de testigos.



Según la recusación, los magistrados utilizaron expresiones que, a juicio de la defensa, exceden el carácter provisional de una decisión cautelar y evidencian una convicción previa sobre la culpabilidad del expresidente.

El abogado Granados cita varios apartes del auto en los que, asegura, se emplea un lenguaje categórico que da por probados hechos aún no juzgados.