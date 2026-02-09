En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Piden apartar a dos magistrados de la Corte en caso de la campaña al Senado del expresidente Uribe

Piden apartar a dos magistrados de la Corte en caso de la campaña al Senado del expresidente Uribe

La defensa del expresidente Álvaro Uribe recusó a César Reyes y Marco Antonio Rueda, magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunta falta de imparcialidad.

