Presidente de una junta de acción comunal fue baleado en Soledad

Manuel Riquet es el nombre del líder que resultó víctima de un ataque sicarial. El hombre, quien es el presidente de la junta de acción comunal del barrio Villa Soledad, estaba en su silla de ruedas a las afueras de su casa, en un sector conocido como El Bajito, cuando sicarios en moto le dispararon en varias oportunidades.

Al parecer, el ataque iba dirigido contra otra persona que se encontraba junto a Riquet, sin embargo, todo es motivo de investigación para la seccional de investigación criminal de la policía.

Por este ataque, la Alcaldía de Soledad convocó un consejo extraordinario de seguridad al tiempo que pidió a la Policía actuar de manera rápida para dar con los responsables. Por el momento, hay un ofrecimiento de una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quién de información.

El coronel Edgar Andrés Narváez Solarte, comandante del Distrito N.° 6 – Soledad, pidió la colaboración de la comunidad para dar con los responsables.



"Invitamos a la comunidad a aportar información que nos ayude a esclarecer este crimen a la línea 123 y a la líneas contra el crimen 3178965523, bajo absoluta reserva", indicó el oficial.

Riquet justamente había quedado en silla de ruedas, luego de sufrir una lesión en su columna en medio de un intento de atraco, hace varios años.