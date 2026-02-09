En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema de Justicia condenó a exfiscal por prevaricato en caso de Jineth Bedoya

Corte Suprema de Justicia condenó a exfiscal por prevaricato en caso de Jineth Bedoya

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a la exfiscal de Derechos Humanos Bibiana Orozco por el delito de prevaricato por acción agravado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad