Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Declaran culpable a exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo por delitos sexuales

Declaran culpable a exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo por delitos sexuales

Giovanny Vega Blanco fue hallado responsable de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado contra deportistas menores de edad que estaban bajo su dirección.

Giovanny Vega exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo.
Imágenes de archivo. Giovanny Vega exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de feb, 2026
Editado por: Alix Salamanca

