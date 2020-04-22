La ministra saliente del Deporte, Patricia Duque, aseguró que una de las principales recomendaciones que deja al próximo Gobierno de Abelardo De La Espriella es mantener la independencia de esa cartera y descartar cualquier posibilidad de fusionarla con otro ministerio. En entrevista con Blog Deportivo, la funcionaria afirmó que el reto debe ser fortalecer la entidad tanto en su estructura administrativa como en materia presupuestal para garantizar el respaldo a los deportistas colombianos.Duque señaló que, aunque durante su gestión se logró ponerse "medio al día" con las obligaciones económicas con los atletas y garantizar su participación en competencias internacionales, persisten compromisos acumulados debido a la falta de recursos. Explicó que encontró deudas que venían desde 2018 y reconoció que no fue posible sanear completamente esa situación, pues esta cartera depende de las partidas que asigne el Ministerio de Hacienda.Frente al nuevo Gobierno, la exministra indicó que la prioridad debe ser asegurar los recursos para cumplir con los deportistas. "Hay que lucharlo y pelear los recursos del Ministerio del Deporte", expresó, al insistir en que los atletas son los mejores embajadores del país y requieren un respaldo financiero que les permita continuar representando a Colombia en las competencias internacionales.Duque fue enfática al referirse a los rumores sobre una eventual fusión del Ministerio del Deporte con otra cartera."No se debe fusionar con ninguna cartera, con Cultura, con Educación o con lo que estén pensando", afirmó, al sostener que el ministerio debe consolidarse y crecer.La funcionaria también defendió un enfoque integral para el deporte colombiano. Consideró que no se debe privilegiar una sola disciplina, sino continuar impulsando tanto el alto rendimiento como el deporte comunitario y la recreación.Finalmente, Patricia Duque sostuvo que el Ministerio del Deporte no debe ser visto como una entidad dedicada principalmente a la construcción de escenarios deportivos. Enfatizó que su función consiste en brindar acompañamiento técnico a los territorios y viabilizar proyectos, mientras que la responsabilidad de la infraestructura recae sobre las entidades territoriales.