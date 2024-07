“A MinDeporte le recortaron $40.000 millones para JJOO”: COC; deportistas, los afectados

El Ministerio de Deporte respondió a la más reciente polémica que se generó por el recorte a los incentivos de los atletas colombianos que ganen medallas en Juegos Olímpicos de París, que iniciarán este 26 de julio e irán hasta el próximo 11 de agosto. A través de un comunicado, indicaron que el incremento que en algún momento se registró, de hasta el 10 %, “estipula claramente que solo aplica para los medallistas de la edición de Tokio”.

En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, habló de dicha reducción de premios a los deportistas que representarán al país. Según explicó, la resolución vigente para los premios es la del año 2017 y, para los Juegos de Tokio, se hizo una reforma especial. Sin embargo, debido a los recortes en el presupuesto general, no se prevén recursos extras para los premios en los Juegos de París, una situación que están intentando resolver, aseveró.

"Tuve la oportunidad de hablar con la señora ministra y es una ministra que proviene del sector deporte, inicialmente convencional y posteriormente en el deporte paralímpico. O sea, tiene sensibilidad en estos temas porque ha trabajado toda su vida en este sector. Ella lo que me dice es que la resolución vigente es la del 2017, que es la que se está aplicando. Para Tokio, se hizo de una reforma, pero provisional, exclusivamente, para esos Juegos y seguramente en ese momento había un dinero adicional", explicó.

Solano aseguró que la ministra del Deporte, Luz Cristina López, está revisando la situación y que se espera una resolución adicional si se consiguen los recursos necesarios. En ese sentido, aclaró que la reducción de premios no es definitiva y que desde el ministerio están comprometidos en garantizar los incentivos para los deportistas, entendiendo que son un incentivo importante.

Juegos Olímpicos París 2024 / Foto: AFP

"Todo el mundo conoce el apretón fiscal del Gobierno. Al Ministerio del Deporte le recortaron 40.000 millones de pesos en el sector que nos compete, o sea, su posicionamiento. Entonces, eso llevó a esa decisión, pero ella está avisando el tema; no es una decisión definitiva. Simplemente, tenían que sacar esta resolución porque ya los Juegos están a ocho días, pero ya están revisando y si puede conseguir los recursos, hará una resolución adicional. La verdad yo le creo, porque el sector ha sido golpeado con esta reducción y las dificultades se están presentando con el apretado fiscal. Incluso, me dice que el año entrante la situación va a ser más difícil, porque es que estos premios no se pagan este año, se pagan con el presupuesto del 2025", especificó.

En cuanto a la dependencia del Gobierno, mencionó que los premios que recibirán los deportistas en los Juegos Olímpicos este año dependen de la decisión del Gobierno y de la disponibilidad de recursos. Aunque reconoció que la situación económica del país es complicada, confió en que se encontrarán los números en rojo necesarios para otorgar los premios.

Solano también se refirió a las expectativas de medallas para la delegación colombiana en los Juegos de París. Según él, hay 10 deportistas colombianos con buenas posibilidades de ganar medallas en distintas disciplinas.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu: