Camila Osorio por triunfo: "Apagué la cabeza y dejé de un lado los pensamientos negativos"

La colombiana Camila Osorio se convirtió este domingo en tricampeona del torneo de Bogotá al vencer 6-3 y 6-3 a la polaca Katarzyna Kawa en la final, disputada en la cancha de tierra batida del Country Club de la capital del país suramericano.

Osorio, segunda cabeza de serie del torneo y número 54 del escalafón de la WTA, mostró mejor condición física que su contrincante, que tuvo que disputar las fases clasificatorias, y un gran nivel de juego para llevarse su tercer título del torneo tras los obtenidos en 2021 y 2024.

La colombiana , que logró llevarse la victoria en una hora y 23 minutos de juego, quedó a un título del récord que ostenta su compatriota Fabiola Zuluaga, campeona en 1999, 2002, 2003 y 2004.

Mi tercer título aquí en casita ♥️

Agradezco a Dios por tener conmigo a mi familia 🙏🏻

La gloria y la honra sea para el de arriba.

Bendiciones a todos 😊 pic.twitter.com/4ZfXUC2BT1 — Camila Osorio (@CamiOsorioTenis) April 7, 2025

La anfitriona salió con todo a buscar el partido y ganó los dos primeros juegos ante una rival a la que le costó adaptarse al ritmo del juego.

Publicidad

En diálogo con Mañanas Blu, la joven tenista contó detalles de su triunfo y explicó lo que pasa por su cabeza cuando se enfrenta en estos torneos.

"Fue una semana bastante intensa para mí, porque pues defendía los puntos del año pasado, empecé bien el primer partido, me fue muy bien el segundo saqué match point para en contra, o sea estuve de nada de irme en segunda ronda, pero nada, después creo que fue como de menos a más, empecé a agarrar más ritmo y la partida de ayer creo que fue un partido excelente . Hice lo que tenía que hacer, lo que tenía planteado con mi equipo. Gracias a Dios se dio todo como como esperaba", dijo en Mañanas Blu.

Detalló que para salir adelante en la competencia "tuvo que apagar la cabeza", refiriéndose a que dejó de sobrepensar "por qué no le estaban saliendo las cosas".

"Empecé a competir, ahí fue como bueno ya que me apaga la cabeza, y empieza a jugar en automático y de a poquito fui sumando un punto a la vez. Cuando ya me vi cinco iguales, me acuerdo que, sabes, como que traté de pedir ayuda al público, lo levanté, por favor, grite", expresó.

Publicidad

Camila Osorio

A sus 23 años, Osorio obtuvo este domingo su tercer título del Torneo WTA de Bogotá tras haber ganado las ediciones de 2021, al vencer 5-7, 6-3 y 6-4 a la eslovena Tamara Zidanšek en la final, y de 2024, en la que le ganó 6-3 y 7-6 a la checa Marie Bouzková el partido definitivo.

También fue subcampeona en 2021 de los torneos WTA de Tenerife, en el cayó 6-1 y 6-4 en la final con la estadounidense Ann Li, y de Monterrey, en el que perdió el título con la canadiense Leylah Fernández por 7-6, 4-6 y 6-7.

El torneo reparte este año 275.000 dólares en premios entre las competidoras del cuadro principal. Osorio se llevará 36.300 dólares y 250 puntos de esta competencia.

Escuche aquí la entrevista: