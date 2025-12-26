En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Bus accidentado no tenía cinturones de seguridad ni ventanas de emergencia: SuperTransporte

Bus accidentado no tenía cinturones de seguridad ni ventanas de emergencia: SuperTransporte

Se siguen conociendo detalles de inspección a bus accidentado con bachilleres del Liceo Antioqueño. El vehículo accidentado en el nordeste antioqueño operaba al 97 % de su capacidad.

