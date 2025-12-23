En vivo
Familias de jóvenes del Liceo Antioqueño piden justicia luego de informe de Supertransporte

Sobrevivientes y allegados de los jóvenes ya habían advertido de fallas en el vehículo desde que se conoció la situación.

Liceo Antioqueño se pronuncia tras accidente de bus con jóvenes egresados.
Foto: Tomadas de X, Liceo Antioqueño.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

