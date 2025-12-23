Familias de jóvenes del Liceo Antioqueño piden justicia luego de informe de Supertransporte

Familias de jóvenes fallecidos en accidente de tránsito de Segovia, Antioquia, exigen justicia tras conocerse que el bus donde viajaba no cumplió con el 80 % de la revisión tecnicomecánica. Las familias de las víctimas ya habían advertido de fallas en el vehículo desde que se conoció la situación.

Con rabia e impotencia recibieron las 17 familias de las personas fallecidas en el trágico accidente ocurrido hace unos días en Segovia, Antioquia, la noticia de que el vehículo donde se transportaba la excursión del Liceo Antioqueño no cumplió ni el 20 % del listado de los elementos que se revisan en una tecnicomecánica y que aún así el bus seguía prestando el servicio.

Aunque la Supertransporte suspendió por seis meses a la empresa que expidió la tecnicomecánica, las familias de las víctimas siguen clamando justicia, pues aseguran que algunos de los jóvenes ya habían advertido sobre algunas irregularidades en el vehículo tal y como lo contó David Rúa, uno de los sobrevivientes al siniestro vial y quien indicó que ya habían notado algunas inconsistencias.

“El vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron fallas de batería, del aire y del motor. Pero una vez resuelto todo esto, nos dieron luz verde para subir al vehículo y partir hacia la ciudad de Medellín. En el transcurso de este sentí que no arreglaron tampoco el aire, o sea, que algo andaba mal también. No sentía el aire, el aire estaba totalmente apagado, o sea, no servía”, contó.



Esta noticia que cambia el sentido de la investigación generó que el Ministerio de Transporte acompañara el proceso en donde se evidenció hubo falencias en la inspección sensorial y en la toma de medidas del labrado; ausencia de la revisión exterior del bus como en llantas, luces o carrocería; tampoco hubo revisión de las sillas, los cinturones de seguridad o de la salida de emergencia entre otros ítems.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lamentó la situación, indicó que van a seguir todos los procesos para poder sancionar a los responsables del trágico accidente vial e indicó que se adelantarán inspecciones exhaustivas para poder prevenir que otros CDAs realicen las tecnicomecanicas de manera irregular.

A la espera de que se sigan conociendo naciones contra las empresas que estarían involucradas en el siniestro vial, las familias de los 16 jóvenes siguen clamando por justicia y que la muerte de sus hijos, sobrinos o nietos no queden en la impunidad y que se puedan hallar a los responsables de todas las irregularidades que se han venido encontrando recientemente.

María Alejandra Ospina, familiar de una de las víctimas, solicitó que las investigaciones avancen de manera contundente para darle claridad a todas las familias que hoy siguen teniendo muchos interrogantes.

“Y duele mucho porque no es lo de mi niña, son 16 niños más que también se fueron y eso pesa, eso pesa mucho, mucho. Alguien tiene que responder por todo esto, por el amor de Dios”, dijo.

Por último, hay que mencionar que la empresa que fue contratada para realizar la excursión, Precoltur, también fue sancionada ya que también tuvo varias falencias con respecto a los procesos para realizar el viaje y el vehículo que se usó y que lastimosamente terminó accidentado en el Nordeste antioqueño y a pocas horas de finalizar el viaje de los jóvenes recién graduados del colegio.