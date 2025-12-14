En vivo
Un bus con 40 ocupantes se accidentó en Segovia, Antioquia; hay por lo menos 5 personas muertas

El viaje era una excursión de graduación que estaba paseando en Tolú y cuando estaban regresando a sus hogares en el municipio de Bello sufrieron el trágico accidente.

