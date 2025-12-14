Lo que era una excursión de colegio se convirtió en una verdadera tragedia luego de que un bus con cerca de 40 ocupantes cayera a un abismo de más de 80 metros en la vía Remedios - Segovia. Aunque lo que ocasionó el siniestro es materia de investigación, las autoridades ya han entregado cifras preliminares.

Por ahora, lo que se ha dado a conocer es que cinco personas fallecieron producto del accidente de tránsito, mientras que al hospital municipal de Remedios han llegado 13 personas, 10 menores de edad y tres adultos que son atendidos de manera priorizada por especialistas.

Un bus con 40 ocupantes se accidentó en Segovia, Antioquia; hay por lo menos 5 personas muertas

Aunque en el lugar de esos hechos permanece el bus, que quedó en pérdida total, en el sitio hay trabajos de personal de gestión del riesgo, bomberos y otros organismos para tratar de sacar algunas personas que aún estarían en el abismo y que no han podido ser extraídas por las dificultades del terreno.



Por su parte, desde el Nordeste antioqueño confirmaron que el viaje era una excursión de graduación que estaba paseando en Tolú y cuando regresaban a sus hogares en el municipio de Bello, sufrieron el trágico accidente que sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades.