Niveles del Canal del Dique en Calamar, Bolívar, superan los 6 metros

Las fuertes lluvias que se han registrado en el interior del país tiene a los habitantes del Canal del Dique viviendo una situación atípica: el nivel del río está creciendo frente a sus ojos sin que en su suelo caiga una sola gota de agua.

Aunque todavía falta tres metros para que se alcance la cota de desbordamiento, la situación es preocupante dado que aún no ha empezado el invierno.

De acuerdo con la medición del Ideam para este miércoles 11 de febrero, Calamar alcanzó los 6 metros de profundidad, siendo esto casi el doble de lo que había para la misma fecha en 2025.

En esta época, suele darse un descenso de los niveles que, en muchos casos, resulta alarmante. Pero este año la tendencia es a la inversa y los niveles aumentan preocupantemente.



“Necesitamos que se tome acciones antes de que se presente una desgracia”, dice Uriel Ávila, líder del sur del Atlántico.

Ante el tema, también se están sumando las reacciones del sector político como el senador Pedro Flórez, quien pide atención especial para evitar una desgracia por inundamientos dentro de unos meses, cuando se presentan intensas lluvias.

“Hoy duele ver a Córdoba y Sucre bajo el agua", dijo Flórez.

Mientras lamentamos lo ocurrido, el sur del Atlántico envía señales que no podemos ignorar. El Canal del Dique, que en esta época del año históricamente descendía, hoy registra aumentos de hasta 10 cm diarios.

En San Pedrito y en Calamar, los niveles ya son propios de temporada invernal, no de febrero.

"La prevención no puede esperar. Actuar a tiempo salva vidas y hogares”, agregó.

Al respecto, la comunidad insiste en que se emplee maquinaria amarilla para el retiro de sedimentos y ampliar la capacidad de almacenamiento del cauce.