Lluvias y frente frío no cederán en Colombia, según Ideam: estos son los departamentos más afectados

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha emitido su más reciente balance de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para este 9 de febrero de 2026. El informe, dibuja un mapa nacional dividido por contrastes climáticos severos: mientras algunas zonas enfrentan riesgos críticos por incendios, una vasta porción del país debe prepararse para la continuidad de las lluvias y fenómenos asociados a la saturación de suelos.

De acuerdo con el organismo, se ha observado una "persistencia de las condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia" durante las últimas horas, lo que mantiene activos los protocolos de emergencia en diversos departamentos.



Departamentos bajo la lupa: ¿Dónde lloverá más?

Para las próximas 24 horas, la entidad técnica advierte que la concentración de humedad se mantendrá especialmente fuerte en la región Pacífica, el occidente de la región Andina y el suroriente de la Amazonia. Esto significa que los ciudadanos en estas áreas no deben bajar la guardia ante posibles eventos climáticos de consideración.

Según el reporte oficial, las "lluvias de mayor consideración" se ubicarán en los siguientes departamentos:



Chocó

Valle del Cauca

Cauca y Nariño

Quindío y Risaralda

Occidente de Boyacá y Cundinamarca

Tolima, Vaupés y Amazonas

Adicionalmente, se esperan precipitaciones con volúmenes moderados en sectores de Antioquia, Caldas, los santanderes y el occidente de Meta. Esta situación contrasta con el Caribe y la Orinoquía, donde se prevén condiciones mayormente secas, a excepción de lluvias ligeras hacia el sur del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Alertas por deslizamientos e inundaciones: Cifras de preocupación

La preocupación de las autoridades no solo radica en la caída de agua, sino en la inestabilidad de los terrenos. En total, 455 municipios colombianos se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos. De esta cifra, 77 municipios están bajo alerta roja, lo que representa una amenaza inminente para la infraestructura y la vida.

Los departamentos más vulnerables por riesgo de remoción en masa son:



Chocó: Con 16 municipios en alerta roja. Cauca y Huila: Con 13 municipios cada uno en nivel crítico. Nariño: Con 10 municipios afectados.

En materia hidrológica, la situación es igualmente compleja. El área hidrográfica del Magdalena-Cauca reporta siete alertas rojas y cuatro rojas puntuales por inundaciones y crecientes súbitas. En la región del Pacífico, se contabilizan nueve alertas rojas, mientras que en el Caribe la cifra asciende a ocho.

Pronóstico para las principales ciudades

El comportamiento del clima en los centros urbanos también presentará variaciones importantes que afectarán la movilidad y las actividades diarias:



Bogotá: Se espera una mañana seca pero con cielo nublado. No obstante, para la tarde se prevén "lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad" con una temperatura máxima de 20°C.

Se espera una mañana seca pero con cielo nublado. No obstante, para la tarde se prevén con una temperatura máxima de 20°C. Medellín: La capital antioqueña tendrá mayor nubosidad y lluvias ligeras sectorizadas durante la tarde, alcanzando los 27°C.

La capital antioqueña tendrá mayor nubosidad y lluvias ligeras sectorizadas durante la tarde, alcanzando los 27°C. Cali: Aunque el día podría iniciar con lloviznas, se esperan condiciones secas para el resto de la jornada.

Aunque el día podría iniciar con lloviznas, se esperan condiciones secas para el resto de la jornada. Barranquilla y Cartagena: Ambas ciudades mantendrán cielos nublados. En Barranquilla se estiman lloviznas sectorizadas (34°C), mientras que en Cartagena serán ocasionales (32°C).

Riesgos marinos e incendios: el otro lado de la moneda

El informe no solo destaca el exceso de agua. En el Mar Caribe, se ha emitido alerta naranja para la parte occidental y suroccidental debido a la velocidad del viento y la altura del oleaje. En el Pacífico central y sur, la alerta naranja responde a tiempo lluvioso.



Por otro lado, la sequía no da tregua en zonas específicas. Un total de 54 municipios están en alerta por incendios forestales, principalmente en las regiones Andina y Caribe. Casanare es el departamento más golpeado en este rubro, con tres municipios en alerta roja, seguido por Cundinamarca y Vichada.

Este reporte del IDEAM subraya la necesidad de que los comités locales de gestión del riesgo y la ciudadanía en general mantengan activos los planes de contingencia, especialmente en los departamentos con saturación de suelos y niveles de alerta roja vigentes.