La última entrevista de Juan Pablo Guanipa antes de su recaptura: habló con Blu

Juan Pablo Guanipa, dirigente clave de la oposición y mano derecha de María Corina Machado, fue recapturado por fuerzas del régimen apenas 10 horas y 30 minutos después de haber sido excarcelado.

Guanipa, quien había recuperado su libertad a la 1:15 p.m. del pasado domingo, fue interceptado nuevamente a las 11:45 p.m. en el sector de Los Chorros, al noreste de Caracas, por hombres armados que se lo llevaron con rumbo desconocido. Solo una hora y media antes de este suceso, el líder político concedió la que sería su última entrevista en libertad a Blu Radio.



Una libertad de pocas horas y una recaptura bajo sospecha

Guanipa formaba parte de un grupo de 35 presos políticos liberados, entre los que se encontraban figuras como Perkins Rocha y Freddy Superlano. Según los reportes, la Fiscalía justificó la nueva detención alegando el incumplimiento de medidas cautelares y dictando arresto domiciliario.

Juan Pablo Guanipa. Foto: AFP.

No obstante, la boleta de excarcelación original solo especificaba la prohibición de salida del país y la presentación ante tribunales cada 30 días, condiciones que no habían sido violadas en el breve lapso de su libertad.



Solidaridad con los que se quedan

Durante su breve paso por las calles, Guanipa no buscó refugio inmediato, sino que se dedicó a visitar centros de reclusión como El Helicoide y Zona 7 para solidarizarse con las familias de otros presos políticos.

En su diálogo con Blu Radio, expresó que sería "muy cómodo" irse a su casa a atender a sus hijos, pero sintió el deber moral de exigir la libertad de quienes siguen detenidos injustamente. "Una hora preso sin haber cometido ningún delito es un abuso y una injusticia profunda", afirmó al describir su experiencia tras nueve meses de prisión y diez meses de clandestinidad.



Finalmente, Guanipa compartió detalles de su breve contacto con María Corina Machado, quien le expresó su admiración por la valentía de sus hijos durante su tiempo en prisión. Visiblemente conmovido, recordó que cuando pasó a la clandestinidad su esposa tenía apenas cuatro meses de fallecida, y que el apoyo de sus hijos en manifestaciones y entrevistas le dio la fuerza necesaria para resistir.

Escuche aquí la entrevista: