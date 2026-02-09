En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Super Bowl LX
Bad Bunny
Juan Pablo Guanipa
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Fiscalía venezolana confirma que Juan Pablo Guanipa ahora tendrá "detención domiciliaria"

Fiscalía venezolana confirma que Juan Pablo Guanipa ahora tendrá "detención domiciliaria"

La Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar "la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa" por, supuestamente, "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad