Así va la tabla de posiciones tras la fecha 5: Internacional lidera y Millonarios sigue en el fondo

Luego de que se concretara la jornada 5, en la que algunos compromisos fueron aplazados, como el de Santa Fe, que debía recibir a Atlético Nacional, o Fortaleza frente a América, debido al mal estado de la grama del estadio Nemesio El Campín, los resultados provocaron un verdadero revolcón en la tabla de posiciones.
Medellín aún no encuentra su mejor momento y volvió a ceder puntos, esta vez como local. En el Atanasio Girardot cayó 2-1 ante Internacional de Bogotá. Entre tanto, Águilas Doradas logró una victoria ajustada tras imponerse 3-2 a Cúcuta.
Tolima, por su parte, no logró frenar a Llaneros y terminó perdiendo por la mínima diferencia. Junior de Barranquilla fue contundente y goleó 3-0 a Boyacá Chicó. Millonarios sigue sin levantar cabeza y todavía no muestra su mejor versión, luego de igualar sin goles frente a Cali. Mientras tanto, Once Caldas consiguió rescatar un empate 1-1 ante Alianza, minutos antes del cierre del compromiso.
⏱ 90' Termina el partido en Palmaseca.— Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 9, 2026
🟢 0-0 Ⓜ️ |#CALvMFC pic.twitter.com/hAHlMCaBnX
Previo a que inicie la sexta jornada de la Liga colombiana, la cual tendrá su primer compromiso este martes 10 de febrero con el duelo entre Cúcuta y Medellín, así marcha la tabla:
La sexta jornada del torneo local del fútbol colombiano comenzará el próximo martes 10 de febrero de 2026, con el partido entre Cúcuta y Medellín desde las 4:00 de la tarde. Ese mismo día se disputarán Llaneros vs. Pasto a las 6:20 p.m. y Bucaramanga contra Tolima a las 8:30 p.m.
Miércoles 11 de febrero
Jueves 12 de febrero
Viernes 13 de febrero
