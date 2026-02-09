Así va la tabla de posiciones tras la fecha 5: Internacional lidera y Millonarios sigue en el fondo

Luego de que se concretara la jornada 5, en la que algunos compromisos fueron aplazados, como el de Santa Fe, que debía recibir a Atlético Nacional, o Fortaleza frente a América, debido al mal estado de la grama del estadio Nemesio El Campín, los resultados provocaron un verdadero revolcón en la tabla de posiciones.

Medellín aún no encuentra su mejor momento y volvió a ceder puntos, esta vez como local. En el Atanasio Girardot cayó 2-1 ante Internacional de Bogotá. Entre tanto, Águilas Doradas logró una victoria ajustada tras imponerse 3-2 a Cúcuta.

Tolima, por su parte, no logró frenar a Llaneros y terminó perdiendo por la mínima diferencia. Junior de Barranquilla fue contundente y goleó 3-0 a Boyacá Chicó. Millonarios sigue sin levantar cabeza y todavía no muestra su mejor versión, luego de igualar sin goles frente a Cali. Mientras tanto, Once Caldas consiguió rescatar un empate 1-1 ante Alianza, minutos antes del cierre del compromiso.

Tabla de posiciones tras la Fecha 5

Previo a que inicie la sexta jornada de la Liga colombiana, la cual tendrá su primer compromiso este martes 10 de febrero con el duelo entre Cúcuta y Medellín, así marcha la tabla:

Internacional de Bogotá 10 pts Pasto 10 pts Bucaramanga 9 pts Junior 9 pts Llaneros 9 pts Tolima 8 pts Águilas Doradas 8 pts Deportivo Cali 7 pts América 7 pts Once Caldas 7 pts Santa Fe Jaguares 7 pts Fortaleza 7 pts Atlético Nacional 6 pts Cúcuta 2 pts Millonarios 2 pts Deportivo Pereira 2 pts Medellín 2 pts Alianza 2 pts Boyacá Chicó 1 pt

¿Cuándo inicia la sexta fecha de la Liga BetPlay?

La sexta jornada del torneo local del fútbol colombiano comenzará el próximo martes 10 de febrero de 2026, con el partido entre Cúcuta y Medellín desde las 4:00 de la tarde. Ese mismo día se disputarán Llaneros vs. Pasto a las 6:20 p.m. y Bucaramanga contra Tolima a las 8:30 p.m.

Miércoles 11 de febrero

Millonarios vs. Águilas: 6:30 p.m.

Internacional de Bogotá vs. Cali: 8:30 p.m.

Jueves 12 de febrero

Boyacá Chicó vs. Jaguares: 4:10 p.m.

Once Caldas vs. Junior: 6:20 p.m.

Atlético Nacional vs. Fortaleza: 8:30 p.m.

Viernes 13 de febrero

