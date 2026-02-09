En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades tras responsables del asesinar dos policías en Anorí: ya hay pistas

Autoridades tras responsables del asesinar dos policías en Anorí: ya hay pistas

Por ahora, se trata de establecer si un joven capturado alertó a los ilegales sobre la presencia de los uniformados.

Los subintendentes estaban acompañados previamente de más uniformados en Anorí, pero cuando los apoyos se fueron, les dispararon sujetos en moto.
Policía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

