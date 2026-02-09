Autoridades tras responsables del asesinar dos policías en Anorí: ya hay pistas

Luego del homicidio de los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, en inmediaciones de la iglesia del parque principal de Anorí, las autoridades siguen tras la pista de los cuatro responsables, que en moto y con armas de largo alcance les dispararon.

Algunas pistas centran en este momento los esfuerzos de la Policía, Ejército y Fiscalía, como por ejemplo un hombre que fue capturado horas después de lo sucedido.

Según confirmó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, el sospechoso fue requerido en un control adelantando junto con las fuerzas militares en inmediaciones del parque principal de esa localidad del Nordeste antioqueño y tras notarse nervioso, arrojó su celular buscando destruirlo.

"Cogió su celular o el que portaba y lo tiró contra el suelo. Conducimos hasta la estación de Policía. Esto ya obviamente se hizo en la actividad de embalaje para llevarlo al laboratorio regional de criminalística y extraer la información que allí se obtenga. Esto ya lo estamos coordinando con la Fiscalía General de la Nación", destacó el uniformado.



Más allá de ello, Castaño señaló que fuera de las acciones que adelantan para capturar a los sujetos, por los cuales la Gobernación ofreció 200 millones de pesos de recompensa, también visitarán esta localidad esta semana para revisar qué estrategia tomarán ante el reclutamiento del que están siendo objeto los jóvenes allí, quienes son instrumentalizados por las disidencias del frente 36 de las Farc, quienes a nivel local están al mando de alias ‘Primo Gay’, pero cuyo jefe máximo es alias 'Calarcá'.

"Vamos a establecer un plan de acción y este plan de acción va enfocado a sacar o a rescatar mejor a jóvenes que han sido instrumentalizados por estos grupos armados que delinquen en esta zona principalmente del frente 36 de las Farc y que, de una u otra forma, están entregando información a los grupos armados que delinquen allí.

Por ahora, y en cuanto al personal que está a cargo de indagar en estos crímenes, Castaño aseguró que hay personas especialistas en la materia, "se envió un grupo de operaciones especiales, pero también vamos a contar con apoyo de investigadores de la Dirección de Investigación Criminal, pero también de Inteligencia Policial, dedicados exclusivamente a investigar los fenómenos criminales".

Durante el año 2025, fueron dejados en protección, 17 niños, niñas y adolescentes por parte de la Policía Nacional en jurisdicción de Antioquia, que se desvincularon de grupos al margen de la ley.

Por su parte, en lo corrido del año 2026, han sido dejados en protección cuatro menores de edad, según datos del departamento de Policía Antioquia. Destacan que actualmente el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia.