Autoridades desmantelan hospital clandestino de disidencias de las Farc en Buenaventura, Valle

Este lugar operaba desde hace cuatro meses; era utilizado para atender a combatientes heridos de la estructura ‘Jaime Martínez’. En el operativo fueron incautadas armas, explosivos y material médico.

