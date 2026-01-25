Autoridades desmantelan hospital clandestino de disidencias de las Farc en Buenaventura, Valle

Un hospital clandestino utilizado por disidencias armadas para atender a sus integrantes heridos fue descubierto y desmantelado por las autoridades en una zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

De acuerdo con las evidencias recolectadas, el lugar funcionaba desde hacía al menos cuatro meses como un centro hospitalario ilegal y era custodiado por dos personas, un hombre y una mujer que se encargaba de labores de enfermería.

El sitio estaba dotado con medicamentos, insumos médicos, material de sutura y equipos quirúrgicos, destinados a la atención de integrantes de esta estructura armada ilegal. Con esta acción se logró afectar de manera significativa a la GAO-r ‘Jaime Martínez’, específicamente a su columna móvil ‘Wilson González’, que delinque en esta zona del Pacífico.

"El operativo se llevo acabo en el kilómetro 23 de la vía a San Joaquín, zona rural de Buenaventura. La intervención fue posible gracias a labores de inteligencia y a información ciudadana suministrada, que alertaba sobre el uso de la vivienda como hospital clandestino y posible sitio de ocultamiento de armamento y explosivos" dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas de fuego, munición, explosivos, material de intendencia y elementos médicos, entre ellos una pistola Glock calibre 9 mm, proveedores para pistola y fusil, munición calibre 5.56 y 9 mm, dos artefactos explosivos improvisados, equipos quirúrgicos, medicamentos y pancartas alusivas a esta estructura armada. Todo el material fue dejado a disposición de la autoridad competente como elemento probatorio.