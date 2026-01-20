En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Llegó la grúa pórtico más grande del país al Puerto Aguadulce en Buenaventura

Llegó la grúa pórtico más grande del país al Puerto Aguadulce en Buenaventura

Esta nueva grúa pórtico, la más grandes de Colombia, está diseñadas para atender buques de gran tamaño.

Publicidad

Publicidad

Publicidad