Llegó la grúa pórtico más grande del país al Puerto Aguadulce en Buenaventura

El Puerto Aguadulce, ubicado en Buenaventura, se consolida como uno de los más importantes del continente tras el arribo de sus dos nuevas grúas pórtico. Son equipos de última generación, fabricados por ZPMC, con la capacidad de responder a las máximas exigencias del comercio mundial.

Estas nuevas grúas pórtico, las más grandes de Colombia, están diseñadas para atender buques de gran tamaño. Pueden levantar hasta 65 toneladas moviendo dos contenedores a la vez y hasta 80 toneladas de carga pesada.



Grúa ayudará a optimizar la operación

Desde ahora, la terminal podrá atender buques de hasta 24 filas de contenedores, optimizando los tiempos de operación y mejorando la productividad, servicio y seguridad en el muelle.

La terminal incorpora, además, tres grúas de patio RTG híbridas. Estas grúas reducen el consumo de combustible hasta en un 75% frente a equipos convencionales, disminuyendo drásticamente la huella de carbono de la operación.

"Desde la Superintendencia de Transporte acompañamos la incorporación de estas dos nuevas grúas Super Post Panamax a la capacidad instalada de Puerto Aguadulce. Están adquisición constituye un aporte significativo para la consolidación de Buenaventura como el principal puerto sobre el Pacífico colombiano y como un nodo esencial del comercio internacional, impulsando una logística para el comercio exterior competitiva y sostenible en el Distrito" destacó la entidad nacional.



Con esta inversión, Buenaventura se ratifica como el nodo estratégico definitivo en la conexión Asia–Pacífico.